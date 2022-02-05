Плимут Аргайл

Руни забил в «девятку» со штрафного в матче легенд
Руни вновь получил работу в Чемпионшипе
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
Кубок Англии. «Челси» в овертайме прошел «Плимут», который за три минуты до конца не забил пенальти
Игроки «Челтенхэма» в матче с «Манчестер Сити» обводили только Фернандиньо
Руни забил в «девятку» со штрафного в матче легенд
Руни вновь получил работу в Чемпионшипе
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
Кубок Англии. «Челси» в овертайме прошел «Плимут», который за три минуты до конца не забил пенальти
Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты
Игроки «Челтенхэма» в матче с «Манчестер Сити» обводили только Фернандиньо
Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты
Каррагер: «Оскар наплевал на свою карьеру ради денег. Ему должно быть стыдно»