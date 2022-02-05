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Плимут Аргайл
Челтенхэм
Руни забил в «девятку» со штрафного в матче легенд
7 сентября, 18:13
1
Руни вновь получил работу в Чемпионшипе
25 мая, 15:39
1
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
14 января, 14:55
1
Кубок Англии. «Челси» в овертайме прошел «Плимут», который за три минуты до конца не забил пенальти
5 февраля 2022, 18:03
3
Игроки «Челтенхэма» в матче с «Манчестер Сити» обводили только Фернандиньо
24 января 2021, 10:13
1
Руни забил в «девятку» со штрафного в матче легенд
7 сентября, 18:13
1
Руни вновь получил работу в Чемпионшипе
25 мая, 15:39
1
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
14 января, 14:55
1
Кубок Англии. «Челси» в овертайме прошел «Плимут», который за три минуты до конца не забил пенальти
5 февраля 2022, 18:03
3
Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты
23 января 2021, 22:31
1
Игроки «Челтенхэма» в матче с «Манчестер Сити» обводили только Фернандиньо
24 января 2021, 10:13
1
Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты
23 января 2021, 22:31
1
Каррагер: «Оскар наплевал на свою карьеру ради денег. Ему должно быть стыдно»
18 декабря 2016, 15:20
23
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Плимут Аргайл
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 8 тур
Челтенхэм
0 : 2
28.09.2024
Флитвуд
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Плимут Аргайл
3 : 1
27.09.2024
Лутон Таун
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вест Бромвич
1 : 0
21.09.2024
Плимут Аргайл
Англия. Вторая лига, 7 тур
Честерфилд
1 : 1
21.09.2024
Челтенхэм
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Плимут Аргайл
3 : 2
14.09.2024
Сандерленд
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Плимут Аргайл
3 : 1
27.09.2024
Лутон Таун
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вест Бромвич
1 : 0
21.09.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Плимут Аргайл
3 : 2
14.09.2024
Сандерленд
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Плимут Аргайл
0 : 1
31.08.2024
Сток Сити
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Уотфорд
2 : 0
27.08.2024
Плимут Аргайл
Англия. Вторая лига, 8 тур
Челтенхэм
0 : 2
28.09.2024
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 7 тур
Честерфилд
1 : 1
21.09.2024
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 6 тур
Солфорд Сити
2 : 1
14.09.2024
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 5 тур
Челтенхэм
1 : 0
07.09.2024
Хэрроджейт
Англия. Вторая лига, 4 тур
Уолсолл
2 : 1
31.08.2024
Челтенхэм

Плимут Аргайл - Челтенхэм: обзор матча 14 августа 2024

Плимут Аргайл
14.08.2024, среда, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1 раунд
3 : 0
Матч завершен
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Челтенхэм
62' Б. Уэйн
81' Р. Харди
84' М. Бунду
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Плимут Аргайл - Челтенхэм
Матч завершен
Желтая карточка
Kornél Szűcs
86'
ГОЛ! 3:0! Мустафа Бунду
Пас отдал Бали Мамба
84'
Замена
Мэттью Соринола ️️️️➡️️ Райан Харди
82'
ГОЛ! 2:0! Райан Харди
Пас отдал Ибрахим Сиссоко
81'
Замена
Адам Форшоу ️️️️➡️️ Дарко Гьяби
79'
71'
Замена
Freddie Willcox ️️️️➡️️ Ryan Haynes
68'
Замена
Джордж Миллер ️️️️➡️️ Харрисон Сохна
Замена
Морган Уиттакер ️️️️➡️️ Frederick Issaka
68'
Замена
Мустафа Бунду ️️️️➡️️ Каллум Райт
68'
Замена
Ибрахим Сиссоко ️️️️➡️️ Бен Уэйн
68'
ГОЛ! 1:0! Бен Уэйн
62'
61'
Желтая карточка
Льюис Пэйн
59'
Замена
Joel Colwill ️️️️➡️️ Мэтти Тэйлор
58'
Замена
Luke Young ️️️️➡️️ Tom Pett
58'
Замена
Arkell Jude-Boyd ️️️️➡️️ Jordan Thomas
19'
Желтая карточка
Tom Pett
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Плимут Аргайл
21
Конор Азар
ВР
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
6
Kornél Szűcs
ЦЗ
2
Бали Мамба
ПЗ
20
Адам Рэнделл
ОП
18
Дарко Гьяби
ЦП
11
Каллум Райт
ЦП
8
Джо Эдвардс
(К) ПП
35
Frederick Issaka
ЦФ
9
Райан Харди
ЦФ
21
Бен Уэйн
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Челтенхэм
19
Харрисон Сохна
ЦЗ
18
Ibrahim Bakare
ЦЗ
5
Леви Лэйнг
ЦЗ
27
Льюис Пэйн
ПЗ
15
Jordan Thomas
ЦП
22
Ethon Archer
ЦП
9
Мэтти Тэйлор
(К) ЦФ
21
Joe Day
ЦФ
14
L. Dulson
ЦФ
3
Ryan Haynes
ЦФ
34
Tom Pett
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Плимут Аргайл
49
Daniel Holman
ВР
29
Мэттью Соринола
ЛЗ
3
Натанаэль Огбета
ЛЗ
32
William Jenkins Davies
ЦП
27
Адам Форшоу
ЦП
7
Ибрахим Сиссоко
ЛВ
10
Морган Уиттакер
ПВ
15
Мустафа Бунду
ПВ
17
Lewis Gibson
ЦФ
Челтенхэм
2
Arkell Jude-Boyd
ЦЗ
6
Tom Bradbury
ЦЗ
8
Luke Young
ЦП
16
Joel Colwill
ЦП
30
Freddie Willcox
ЦП
4
Liam Kinsella
ЦФ
10
Джордж Миллер
ЦФ
1
Owen Evans
ЦФ
17
Scott Bennett
ЦФ
3-1-3-3
21
Азар
5
Плегесуэло
6
2
Мамба
20
Рэнделл
18
Гьяби
11
Райт
8
Эдвардс
21
Уэйн
9
Харди
35
4-2-5
27
Пэйн
18
5
Лэйнг
19
Сохна
15
22
9
Тэйлор
34
3
14
21
9
Харди
29
Соринола
29
Соринола
9
Харди
18
Гьяби
27
Форшоу
27
Форшоу
18
Гьяби
21
Уэйн
7
Сиссоко
7
Сиссоко
21
Уэйн
35
10
Уиттакер
10
Уиттакер
35
11
Райт
15
Бунду
15
Бунду
11
Райт
15
2
2
15
34
8
8
34
9
Тэйлор
16
16
9
Тэйлор
3
30
30
3
19
Сохна
10
Миллер
10
Миллер
19
Сохна
Остались в запасе
Плимут Аргайл
Челтенхэм
49
Daniel Holman
ВР
3
Натанаэль Огбета
ЛЗ
32
William Jenkins Davies
ЦП
17
Lewis Gibson
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
6
Tom Bradbury
ЦЗ
4
Liam Kinsella
ЦФ
1
Owen Evans
ЦФ
17
Scott Bennett
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Остались в запасе
49
Daniel Holman
ВР
3
Натанаэль Огбета
ЛЗ
32
William Jenkins Davies
ЦП
17
Lewis Gibson
ЦФ
Остались в запасе
6
Tom Bradbury
ЦЗ
4
Liam Kinsella
ЦФ
1
Owen Evans
ЦФ
17
Scott Bennett
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Главный тренер
Марк Йетс
Статистика матча Плимут Аргайл - Челтенхэм
1
2
Всего ударов по воротам
32
9
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
70
30
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
14
5
Нарушения
12
17
Офсайды
1
2
Количество передач
545
226
Сейвы
2
5
Точность передач %
86
63
Удары мимо ворот
10
5
Блокированные удары
14
2
Удары из пределов штрафной
21
3
Удары из-за пределов штрафной
11
6
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Tom Reeves, England
Стадион:
Хоум Парк
Англия. Кубок лиги
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Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Ньюкасл
1 : 0
01.10.2024
Уимблдон
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Ньюкасл
1 : 0
01.10.2024
Уимблдон
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