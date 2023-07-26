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Шеффилд Юнайтед
Рексхэм
«Ньюкасл» подписал форварда молодежной сборной Дании
8 августа, 12:30
0
Из АПЛ вылетели три клуба, поднявшиеся год назад из Чемпионшипа
20 мая, 09:57
0
«Шеффилд Юнайтед» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024
19 мая, 11:56
0
«Эвертон» – «Шеффилд Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2024
11 мая, 14:51
0
Определился первый вылетевший из АПЛ клуб
27 апреля, 19:29
2
«Ньюкасл» подписал форварда молодежной сборной Дании
8 августа, 12:30
0
Из АПЛ вылетели три клуба, поднявшиеся год назад из Чемпионшипа
20 мая, 09:57
0
«Шеффилд Юнайтед» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024
19 мая, 11:56
0
«Эвертон» – «Шеффилд Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2024
11 мая, 14:51
0
Определился первый вылетевший из АПЛ клуб
27 апреля, 19:29
2
Игрок «Рексхэма» пробил легкое в матче с «МЮ»
26 июля 2023, 19:40
1
Товарищеский матч. «Манчестер Юнайтед» уступил клубу актера Рейнольдса из Лиги 2 (1:3)
26 июля 2023, 08:16
0
Клуб актера Рейнольдса вышел в профессиональную лигу Англии
23 апреля 2023, 08:40
0
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
30 января 2023, 22:44
0
Клуб пятого дивизиона выбил из Кубка Англии команду из Чемпионшипа
8 января 2023, 00:26
0
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Последние матчи
Все
Шеффилд Юнайтед
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Портсмут
0 : 0
28.09.2024
Шеффилд Юнайтед
Англия. Первая лига, 8 тур
Лейтон Ориент
0 : 0
28.09.2024
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
21.09.2024
Дерби Каунти
Англия. Первая лига, 7 тур
Рексхэм
2 : 1
21.09.2024
Кроули Таун
Англия. Первая лига, 6 тур
Бирмингем Сити
3 : 1
16.09.2024
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Портсмут
0 : 0
28.09.2024
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
21.09.2024
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Халл Сити
0 : 2
13.09.2024
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
01.09.2024
Уотфорд
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Барнсли
1 : 0
27.08.2024
Шеффилд Юнайтед
Англия. Первая лига, 8 тур
Лейтон Ориент
0 : 0
28.09.2024
Рексхэм
Англия. Первая лига, 7 тур
Рексхэм
2 : 1
21.09.2024
Кроули Таун
Англия. Первая лига, 6 тур
Бирмингем Сити
3 : 1
16.09.2024
Рексхэм
Англия. Первая лига, 5 тур
Рексхэм
3 : 0
07.09.2024
Шрусбери Таун
Англия. Первая лига, 4 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.08.2024
Рексхэм

Шеффилд Юнайтед - Рексхэм: обзор матча 13 августа 2024

Шеффилд Юнайтед
13.08.2024, вторник, 22:00
Англия. Кубок лиги, 1 раунд
4 : 2
Матч завершен
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Рексхэм
35' О. Трасти
57' Л. Брант (АГ)
69' Л. Марш
85' А. Слимане
29' W. Boyle
90+3' С. Реван
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Шеффилд Юнайтед - Рексхэм
Матч завершен
90' +5
Желтая карточка
Джек Мэрриот
Желтая карточка
Сиди Пек
90' +4
90' +3
ГОЛ! 4:2! Себастьян Реван
Пас отдал Elliott Lee
ГОЛ! 4:1! Анис Слимане
85'
Замена
Андре Брукс ️️️️➡️️ Owen Hampson
80'
79'
Замена
Ryan Barnett ️️️️➡️️ Luke Bolton
70'
Замена
George Dobson ️️️️➡️️ Джордж Эванс
Замена
Рис Норрингтон-Дэвис ️️️️➡️️ Райан Брюстер
70'
Замена
Густаво Хамер ️️️️➡️️ Harry Boyes
70'
ГОЛ! 3:1! Луи Марш
69'
Пенальти не реализован Райан Брюстер
68'
62'
Замена
Elliott Lee ️️️️➡️️ Оливер Рэтбоун
62'
Замена
Стивен Флетчер ️️️️➡️️ Сэм Долби
62'
Замена
Джек Мэрриот ️️️️➡️️ Джеймс МакКлин
ГОЛ в свои ворота! 2:1! Льюис Брант
57'
42'
Желтая карточка
Джеймс МакКлин
ГОЛ! 1:1! Остон Трасти
Пас отдал Сиди Пек
35'
29'
ГОЛ! 0:1! William Boyle
Пас отдал Дэн Скарр
Замена
Элфи Гилхрист ️️️️➡️️ Феми Серики
21'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
30
Иво Грбич
ВР
6
Остон Трасти
ЦЗ
6
Гарри Суттар
(К) ЦЗ
38
Феми Серики
ПЗ
20
Анис Слимане
ЦП
29
Исмаила Кулибали
ЦП
44
Owen Hampson
ЦП
43
Harry Boyes
ЦП
42
Сиди Пек
ЦП
34
Луи Марш
ЦФ
7
Райан Брюстер
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Рексхэм
13
Каллум Бертон
ВР
23
Себастьян Реван
ЛЗ
24
Дэн Скарр
ЦЗ
25
William Boyle
ЦЗ
3
Льюис Брант
ОП
7
Джеймс МакКлин
(К) ЦП
17
Luke Bolton
ЦП
20
Оливер Рэтбоун
ЦП
12
Джордж Эванс
ЦП
19
Сэм Долби
ЦФ
30
James Jones
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
19
Джек Робинсон
ЛЗ
33
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
2
Элфи Гилхрист
ЦЗ
14
Харрисон Берроуз
ЛП
21
Винисиус Соуза
ОП
8
Густаво Хамер
ОП
35
Андре Брукс
ЛВ
39
Райан Уан
ЦФ
Рексхэм
21
Mark Howard
ВР
4
Max Cleworth
ЦЗ
29
Ryan Barnett
ЦЗ
15
George Dobson
ЦП
8
Энди Кэннон
ЦП
11
Джек Мэрриот
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
9
Ollie Palmer
ЦФ
38
Elliott Lee
ЦФ
3-5-2
30
Грбич
6
Трасти
6
Суттар
38
Серики
29
Кулибали
44
43
42
Пек
20
Слимане
7
Брюстер
34
Марш
3-1-4-2
13
Бертон
24
Скарр
25
23
Реван
3
Брант
17
20
Рэтбоун
12
Эванс
7
МакКлин
30
19
Долби
7
Брюстер
33
Норрингтон-Дэвис
33
Норрингтон-Дэвис
7
Брюстер
38
Серики
2
Гилхрист
2
Гилхрист
38
Серики
43
8
Хамер
8
Хамер
43
44
35
Брукс
35
Брукс
44
17
29
29
17
12
Эванс
15
15
12
Эванс
7
МакКлин
11
Мэрриот
11
Мэрриот
7
МакКлин
19
Долби
26
Флетчер
26
Флетчер
19
Долби
20
Рэтбоун
38
38
20
Рэтбоун
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Рексхэм
17
Адам Дэвис
ВР
19
Джек Робинсон
ЛЗ
14
Харрисон Берроуз
ЛП
21
Винисиус Соуза
ОП
39
Райан Уан
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
21
Mark Howard
ВР
4
Max Cleworth
ЦЗ
8
Энди Кэннон
ЦП
9
Ollie Palmer
ЦФ
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
19
Джек Робинсон
ЛЗ
14
Харрисон Берроуз
ЛП
21
Винисиус Соуза
ОП
39
Райан Уан
ЦФ
Остались в запасе
21
Mark Howard
ВР
4
Max Cleworth
ЦЗ
8
Энди Кэннон
ЦП
9
Ollie Palmer
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Рексхэм
1
2
Всего ударов по воротам
20
12
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
67
33
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
6
Нарушения
7
11
Офсайды
1
1
Количество передач
608
286
Сейвы
3
5
Точность передач %
86
66
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
14
10
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Keith Stroud, England
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Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Ньюкасл
1 : 0
01.10.2024
Уимблдон
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Ньюкасл
1 : 0
01.10.2024
Уимблдон
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