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«Манчестер Юнайтед» забил пять голов в первом тайме впервые с 2001 года. Сульшер в той игре отличился
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Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» забил шесть безответных голов в Транмере
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