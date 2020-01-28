Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Транмер
Аккрингтон Стэнли
Клопп – о календаре: «Мы не можем отдыхать неделю, а потом сказать: «Окей, у нас есть два дня для подготовки к игре в ЛЧ»
28 января 2020, 18:29
0
Президент клуба 3-й лиги Англии: «Клопп и «Ливерпуль», вы позорите себя и убиваете Кубок Англии»
28 января 2020, 07:44
21
Победа над «Транмером» – самая крупная для «МЮ» на выезде в 21-м веке
26 января 2020, 22:20
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» забил шесть безответных голов в Транмере
26 января 2020, 19:52
3
«Манчестер Юнайтед» забил пять голов в первом тайме впервые с 2001 года. Сульшер в той игре отличился
26 января 2020, 19:19
0
Победа над «Транмером» – самая крупная для «МЮ» на выезде в 21-м веке
26 января 2020, 22:20
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» забил шесть безответных голов в Транмере
26 января 2020, 19:52
3
«Манчестер Юнайтед» забил пять голов в первом тайме впервые с 2001 года. Сульшер в той игре отличился
26 января 2020, 19:19
0
«Манчестер Юнайтед» впервые с 2012 года забил в первом тайме гостевого матча 4+ гола
26 января 2020, 18:53
1
«Транмер» – после прохода «Уотфорда»: «Приносите «Манчестер Юнайтед»!»
24 января 2020, 06:59
2
Клопп – о календаре: «Мы не можем отдыхать неделю, а потом сказать: «Окей, у нас есть два дня для подготовки к игре в ЛЧ»
28 января 2020, 18:29
0
Президент клуба 3-й лиги Англии: «Клопп и «Ливерпуль», вы позорите себя и убиваете Кубок Англии»
28 января 2020, 07:44
21
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» выбил «Суонси» и другие результаты
22 сентября 2016, 00:14
2
В Англии судья свистнул на перерыв во время полета мяча в ворота
6 марта 2016, 08:30
6
Больше новостей
Последние матчи
Все
Транмер
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 8 тур
Уимблдон
0 : 0
28.09.2024
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 8 тур
Транмер
0 : 0
27.09.2024
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 7 тур
Колчестер Юнайтед
3 : 0
21.09.2024
Транмер
Англия. Вторая лига, 7 тур
Аккрингтон Стэнли
2 : 2
21.09.2024
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 6 тур
Гиллинхэм
3 : 0
14.09.2024
Транмер
Англия. Вторая лига, 8 тур
Транмер
0 : 0
27.09.2024
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 7 тур
Колчестер Юнайтед
3 : 0
21.09.2024
Транмер
Англия. Вторая лига, 6 тур
Гиллинхэм
3 : 0
14.09.2024
Транмер
Англия. Вторая лига, 5 тур
Транмер
0 : 0
07.09.2024
Уимблдон
Англия. Вторая лига, 4 тур
Карлайл Юнайтед
1 : 2
31.08.2024
Транмер
Англия. Вторая лига, 8 тур
Уимблдон
0 : 0
28.09.2024
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 7 тур
Аккрингтон Стэнли
2 : 2
21.09.2024
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 6 тур
Аккрингтон Стэнли
0 : 1
14.09.2024
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 5 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
07.09.2024
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 4 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.08.2024
Колчестер Юнайтед

Транмер - Аккрингтон Стэнли: обзор матча 13 августа 2024

Транмер
13.08.2024, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1 раунд
3 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Аккрингтон Стэнли
3' H. Saunders
45' J. Williams
71' O. Patrick
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Транмер - Аккрингтон Стэнли
Матч завершен
Желтая карточка
Connor Wood
90' +1
88'
Желтая карточка
Бен Вудс
Замена
Lee O'Connor ️️️️➡️️ Josh Williams
86'
Замена
Luke Norris ️️️️➡️️ Regan Hendry
85'
85'
Замена
Jimmy Knowles ️️️️➡️️ Шоун Уалли
81'
Замена
Бен Вудс ️️️️➡️️ Liam Coyle
Замена
Крис Мерри ️️️️➡️️ Omari Patrick
77'
72'
Желтая карточка
Seb Quirk
ГОЛ! 3:0! Omari Patrick
71'
69'
Желтая карточка
Connor O'Brien
Пенальти не реализован Брэд Уокер
68'
Замена
Джош Дэвисон ️️️️➡️️ Harvey Saunders
61'
Замена
Connor Jennings ️️️️➡️️ Kristian Dennis
61'
46'
Замена
Ashley Hunter ️️️️➡️️ Kelsey Mooney
ГОЛ! 2:0! Josh Williams
45'
44'
Желтая карточка
Шоун Уалли
29'
Желтая карточка
Michael Kelly
22'
Замена
Tyler Walton ️️️️➡️️ Дара Костеллоу
ГОЛ! 1:0! Harvey Saunders
Пас отдал Omari Patrick
3'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Транмер
3
Zak Bradshaw
ЦЗ
2
Кэмерон Норман
ПАЗ
4
Брэд Уокер
(К) ОП
8
Regan Hendry
ЦП
24
Josh Williams
ЦП
30
Omari Patrick
ЦФ
21
Sol Solomon
ЦФ
19
Harvey Saunders
ЦФ
13
Joe Murphy
ЦФ
14
Kristian Dennis
ЦФ
23
Connor Wood
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Аккрингтон Стэнли
1
Michael Kelly
ВР
4
Zach Awe
ЦЗ
38
Connor O'Brien
ЦЗ
22
Dan Martin
ЦП
10
Alex Henderson
ЦП
7
Шоун Уалли
(К) ЦП
6
Liam Coyle
ЦП
12
Seb Quirk
ЦП
17
Дара Костеллоу
ЛВ
5
Farrend Rawson
ЦФ
9
Kelsey Mooney
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Транмер
5
Том Дэвис
ЦЗ
16
Крис Мерри
ЦП
10
Джош Дэвисон
ЦФ
22
Lee O'Connor
ЦФ
9
Luke Norris
ЦФ
1
Luke McGee
ЦФ
18
Connor Jennings
ЦФ
Аккрингтон Стэнли
30
Liam Isherwood
ВР
23
Tyler Walton
ЦП
8
Бен Вудс
ЦП
20
Oliver Patrick
ЦП
11
Jimmy Knowles
ЦФ
2
D. Love
ЦФ
45
Ashley Hunter
ЦФ
39
Josh Woods
ЦФ
1-2-2-5
3
4
Уокер
2
Норман
8
24
19
23
14
13
21
2-5-1-2
1
4
38
22
7
Уалли
6
12
10
17
Костеллоу
9
5
30
16
Мерри
16
Мерри
30
19
10
Дэвисон
10
Дэвисон
19
24
22
22
24
8
9
9
8
14
18
18
14
17
Костеллоу
23
23
17
Костеллоу
6
8
Вудс
8
Вудс
6
7
Уалли
11
11
7
Уалли
9
45
45
9
Остались в запасе
Транмер
Аккрингтон Стэнли
5
Том Дэвис
ЦЗ
1
Luke McGee
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
30
Liam Isherwood
ВР
20
Oliver Patrick
ЦП
2
D. Love
ЦФ
39
Josh Woods
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Остались в запасе
5
Том Дэвис
ЦЗ
1
Luke McGee
ЦФ
Остались в запасе
30
Liam Isherwood
ВР
20
Oliver Patrick
ЦП
2
D. Love
ЦФ
39
Josh Woods
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Главный тренер
Джон Коулман
Статистика матча Транмер - Аккрингтон Стэнли
1
5
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
49
51
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
4
7
Нарушения
9
12
Офсайды
1
1
Количество передач
385
388
Сейвы
3
1
Точность передач %
68
73
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
4
7
Показать полную статистику
Англия. Кубок лиги
Все
Текущие
Будущие
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Ньюкасл
1 : 0
01.10.2024
Уимблдон
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Ньюкасл
1 : 0
01.10.2024
Уимблдон
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+