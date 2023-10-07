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Бертон Альбион
Блэкпул
Экс-форвард сборной Англии может возобновить карьеру в 42 года
7 октября 2023, 11:23
1
«Ливерпуль» отозвал из аренды защитника Уильямса
23 января 2023, 23:00
0
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
8 сентября 2022, 23:40
5
Гвардиола: «Поздравляю игрока «Блэкпула» с каминг-аутом. Это мужественно»
22 мая 2022, 12:52
6
Клопп: «Горжусь игроком «Блэкпула», который сделал каминг-аут. Все футбольное сообщество поддержит его»
18 мая 2022, 10:17
18
Экс-форвард сборной Англии может возобновить карьеру в 42 года
7 октября 2023, 11:23
1
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
30 октября 2019, 00:35
1
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
26 сентября 2019, 00:37
6
Кубок лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Бертон» с общим счетом 10:0 и вышел в финал
24 января 2019, 00:48
2
«Уфа» – о голе Зинченко «Бертону»: «Наша школа!»
10 января 2019, 15:20
1
«Ливерпуль» отозвал из аренды защитника Уильямса
23 января 2023, 23:00
0
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
8 сентября 2022, 23:40
5
Гвардиола: «Поздравляю игрока «Блэкпула» с каминг-аутом. Это мужественно»
22 мая 2022, 12:52
6
Клопп: «Горжусь игроком «Блэкпула», который сделал каминг-аут. Все футбольное сообщество поддержит его»
18 мая 2022, 10:17
18
АПЛ и Футбольная ассоциация Англии поддержали игрока «Блэкпула», совершившего каминг-аут
17 мая 2022, 14:14
5
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Бертон Альбион
Блэкпул
Англия. Первая лига, 8 тур
Блэкпул
3 : 0
28.09.2024
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Хаддерсфилд Таун
0 : 2
24.09.2024
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Англия. Первая лига, 7 тур
Чарльтон
1 : 2
21.09.2024
Блэкпул
Англия. Первая лига, 7 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.09.2024
Барнсли
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Блэкпул
0 : 1
17.09.2024
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Блэкпул
3 : 0
28.09.2024
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 7 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.09.2024
Барнсли
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Ротерхэм
2 : 2
14.09.2024
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Англия. Первая лига, 4 тур
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Бертон Альбион
0 : 0
24.08.2024
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Блэкпул
3 : 0
28.09.2024
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 5 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 2
24.09.2024
Блэкпул
Англия. Первая лига, 7 тур
Чарльтон
1 : 2
21.09.2024
Блэкпул
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Блэкпул
0 : 1
17.09.2024
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 6 тур
Блэкпул
2 : 1
14.09.2024
Эксетер Сити

Бертон Альбион - Блэкпул: обзор матча 13 августа 2024

Бертон Альбион
13.08.2024, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1 раунд
0 : 4
Матч завершен
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Блэкпул
69' Р. Финниган
76' М. Пеннингтон
81' М. Пеннингтон
90+1' Л. Эванс
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Бертон Альбион - Блэкпул
Матч завершен
90' +1
ГОЛ! 0:4! Ли Эванс
Пас отдал Роб Аптер
84'
Замена
Хэйден Коулсон ️️️️➡️️ Zachary Ashworth
81'
ГОЛ! 0:3! Мэттью Пеннингтон
Пас отдал Роб Аптер
Замена
Билли Бодин ️️️️➡️️ Томас Калинаускас
77'
76'
ГОЛ! 0:2! Мэттью Пеннингтон
69'
ГОЛ! 0:1! Райан Финниган
Пас отдал Zachary Ashworth
Замена
Jack Cooper Love ️️️️➡️️ Бен Уитфилд
68'
65'
Замена
Оливер Кейси ️️️️➡️️ Элкан Бэггот
64'
Замена
Ли Эванс ️️️️➡️️ Оливер Норберн
64'
Замена
Кайл Джозеф ️️️️➡️️ Джейк Бисли
63'
Замена
Райан Финниган ️️️️➡️️ Эллиот Эмблтон
Замена
R. Burrell ️️️️➡️️ Мэйсон Беннетт
63'
Желтая карточка
Кгаогело Чауке
48'
13'
Пенальти не реализован Эшли Флетчер
Красная карточка
Райан Суини
12'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бертон Альбион
1
Макс Крокомб
ВР
19
Дилан Уильямс
ЛЗ
14
Nicholas Akoto
ЦЗ
6
Райан Суини
ЦЗ
4
Эллиот Уотт
(К) ОП
34
Бен Уитфилд
ЦП
33
Кгаогело Чауке
ЦП
7
Томас Калинаускас
АП
32
Мэйсон Беннетт
ЦФ
17
Jack Armer
ЦФ
15
Terence Vancooten
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Блэкпул
1
Ричард О'Доннелл
ВР
12
Элкан Бэггот
ЦЗ
5
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
26
Zachary Ashworth
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
(К) ЦЗ
14
Эллиот Эмблтон
ЦП
6
Оливер Норберн
ЦП
10
Сонни Кэри
ПВ
25
Роб Аптер
ПВ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
18
Джейк Бисли
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Бертон Альбион
13
Гарри Истед
ВР
26
Finn Delap
ЦЗ
11
Билли Бодин
ПВ
9
Данило Орси
ЦФ
18
R. Burrell
ЦФ
16
Jack Cooper Love
ЦФ
Блэкпул
31
Дэниэл Гримшоу
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
20
Оливер Кейси
ЦЗ
4
Джордан Лоуренс-Габриэль
ПЗ
28
Райан Финниган
ЦП
7
Ли Эванс
ЦП
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
9
Кайл Джозеф
ЦФ
16
Джордан Роудс
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Крокомб
19
Уильямс
6
Суини
14
4
Уотт
34
Уитфилд
33
Чауке
7
Калинаускас
15
17
32
Беннетт
4-2-2-2
1
О'Доннелл
5
Пеннингтон
26
3
Хасбэнд
12
Бэггот
14
Эмблтон
6
Норберн
25
Аптер
10
Кэри
18
Бисли
11
Флетчер
7
Калинаускас
11
Бодин
11
Бодин
7
Калинаускас
32
Беннетт
18
18
32
Беннетт
34
Уитфилд
16
16
34
Уитфилд
26
15
Коулсон
15
Коулсон
26
12
Бэггот
20
Кейси
20
Кейси
12
Бэггот
14
Эмблтон
28
Финниган
28
Финниган
14
Эмблтон
6
Норберн
7
Эванс
7
Эванс
6
Норберн
18
Бисли
9
Джозеф
9
Джозеф
18
Бисли
Остались в запасе
Бертон Альбион
Блэкпул
13
Гарри Истед
ВР
26
Finn Delap
ЦЗ
9
Данило Орси
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
31
Дэниэл Гримшоу
ВР
4
Джордан Лоуренс-Габриэль
ПЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
16
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Остались в запасе
13
Гарри Истед
ВР
26
Finn Delap
ЦЗ
9
Данило Орси
ЦФ
Остались в запасе
31
Дэниэл Гримшоу
ВР
4
Джордан Лоуренс-Габриэль
ПЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
16
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Главный тренер
Нил Критчли
Статистика матча Бертон Альбион - Блэкпул
1
1
Всего ударов по воротам
6
26
Удары в створ
2
11
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
7
6
Нарушения
8
8
Количество передач
377
633
Сейвы
6
2
Точность передач %
79
88
Удары мимо ворот
1
9
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
2
23
Удары из-за пределов штрафной
4
3
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