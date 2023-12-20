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Бэрроу
Порт Вейл
Кубок лиги. «Манчестер Сити» и «Челси» победили в 1/16 финала
24 сентября, 23:43
0
«Челси» – «Бэрроу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2024
24 сентября, 20:35
0
Кубок лиги. «Челси» выбил «Ньюкасл» по пенальти и другие результаты 1/4 финала
20 декабря 2023, 01:15
3
Определились четвертьфинальные пары Кубка английской лиги
2 ноября 2023, 07:43
0
«Барнсли» и «Бэрроу» забили в матче Кубка Англии девять голов на двоих
8 января 2022, 21:09
1
Кубок лиги. «Манчестер Сити» и «Челси» победили в 1/16 финала
24 сентября, 23:43
0
«Челси» – «Бэрроу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2024
24 сентября, 20:35
0
«Барнсли» и «Бэрроу» забили в матче Кубка Англии девять голов на двоих
8 января 2022, 21:09
1
Кубок лиги. «Челси» выбил «Ньюкасл» по пенальти и другие результаты 1/4 финала
20 декабря 2023, 01:15
3
Определились четвертьфинальные пары Кубка английской лиги
2 ноября 2023, 07:43
0
Игрок «Порт Вейла» Поп – после матча с «Сити»: «Главный момент дня для меня не гол, а Менди, ждущий селфи со мной возле нашей раздевалки»
5 января 2020, 14:59
1
Игрок «Порт Вейла» Поп: «Я был не прав, говоря, что забил бы против Стоунса 40 голов за сезон. Больше похоже на 50»
5 января 2020, 01:00
1
Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил «Порт Вейл», «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью в Вулверхэмптоне
4 января 2020, 22:24
0
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Последние матчи
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Бэрроу
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 8 тур
Гиллинхэм
2 : 0
28.09.2024
Бэрроу
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
2 : 1
28.09.2024
Суиндон Таун
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Челси
5 : 0
24.09.2024
Бэрроу
Англия. Вторая лига, 7 тур
Бэрроу
2 : 0
21.09.2024
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 7 тур
Аккрингтон Стэнли
2 : 2
21.09.2024
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 8 тур
Гиллинхэм
2 : 0
28.09.2024
Бэрроу
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Челси
5 : 0
24.09.2024
Бэрроу
Англия. Вторая лига, 7 тур
Бэрроу
2 : 0
21.09.2024
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 6 тур
Гримсби Таун
1 : 2
14.09.2024
Бэрроу
Англия. Вторая лига, 5 тур
Бэрроу
1 : 0
07.09.2024
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
2 : 1
28.09.2024
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 7 тур
Аккрингтон Стэнли
2 : 2
21.09.2024
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 6 тур
Порт Вейл
1 : 0
14.09.2024
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 5 тур
Ньюпорт Каунти
1 : 4
07.09.2024
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 4 тур
Порт Вейл
2 : 3
31.08.2024
Донкастер Роверс

Бэрроу - Порт Вейл: обзор матча 13 августа 2024

Бэрроу
13.08.2024, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1 раунд
3 : 2
Матч завершен
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Порт Вейл
1' Д. Гарнер
70' E. Acquah
76' Б. Джексон
26' R. Paton
66' Т. Санг
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Бэрроу - Порт Вейл
Матч завершен
Замена
David Worrall ️️️️➡️️ Katia Kouyate
88'
84'
Замена
Ryan Croasdale ️️️️➡️️ Джек Шоррок
77'
Замена
Эндрю Буа ️️️️➡️️ Бэйли Дипепа
ГОЛ! 3:2! Бен Джексон
Пас отдал Dean Campbell
76'
Замена
Dominic Telford ️️️️➡️️ Robbie Gotts
71'
Замена
Эллиот Ньюби ️️️️➡️️ Connor Mahoney
71'
ГОЛ! 2:2! Emile Acquah
Пас отдал Robbie Gotts
70'
66'
ГОЛ! 1:2! Том Санг
Пас отдал Лорент Толай
Замена
Neo Eccleston ️️️️➡️️ R. Feely
62'
Замена
Emile Acquah ️️️️➡️️ Джерард Гарнер
62'
62'
Замена
Том Санг ️️️️➡️️ Ruari Paton
Желтая карточка
Бен Джексон
49'
48'
Желтая карточка
Джеймс Плант
46'
Замена
Лорент Толай ️️️️➡️️ Бенисио Бейкер-Боайти
Желтая карточка
Dean Campbell
41'
26'
ГОЛ! 1:1! Ruari Paton
ГОЛ! 1:0! Джерард Гарнер
Пас отдал Theo Vassell
1'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бэрроу
30
Бен Джексон
ЛЗ
15
Robbie Gotts
ЦЗ
8
Kian Spence
ЦЗ
23
Connor Mahoney
ЦП
42
Theo Vassell
ЦП
1
Paul Farman
ЦФ
10
Джерард Гарнер
ЦФ
6
Niall Canavan
(К) ЦФ
24
R. Feely
ЦФ
17
Katia Kouyate
ЦФ
4
Dean Campbell
ЦФ
Порт Вейл
13
Бен Амос
ВР
22
Джесси Дебра
ЦЗ
30
Бен Ломакс
ЦЗ
24
Кайл Джон
ПЗ
16
Джейсон Лоу
(К) ОП
12
Фунсо Ожо
ЦП
23
Джек Шоррок
ЛВ
37
Бенисио Бейкер-Боайти
ЛВ
21
Джеймс Плант
ПВ
17
Ruari Paton
ЦФ
12
Бэйли Дипепа
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Бэрроу
21
Wyll Stanway
ВР
2
Neo Eccleston
ЦЗ
16
Sam Foley
ЦП
11
Эллиот Ньюби
ПВ
20
Emile Acquah
ЦФ
19
Dominic Telford
ЦФ
29
Junior Tiensia
ЦФ
7
David Worrall
ЦФ
9
Andrew Dallas
ЦФ
Порт Вейл
1
Коннор Рипли
ВР
4
Ben Heneghan
ЦЗ
28
Эндрю Буа
ЦЗ
20
Том Санг
ОП
34
Logan Cousins
ЦП
5
Connor Hall
ЦФ
19
Лорент Толай
ЦФ
18
Ryan Croasdale
ЦФ
3-2-5
30
Джексон
8
15
23
42
6
4
17
24
10
Гарнер
3-1-1-3-2
13
Амос
24
Джон
30
Ломакс
22
Дебра
16
Лоу
12
Ожо
21
Плант
23
Шоррок
37
Бейкер-Боайти
12
Дипепа
17
24
2
2
24
23
11
Ньюби
11
Ньюби
23
10
Гарнер
20
20
10
Гарнер
15
19
19
15
17
7
7
17
12
Дипепа
28
Буа
28
Буа
12
Дипепа
17
20
Санг
20
Санг
17
37
Бейкер-Боайти
19
Толай
19
Толай
37
Бейкер-Боайти
23
Шоррок
18
18
23
Шоррок
Остались в запасе
Бэрроу
Порт Вейл
21
Wyll Stanway
ВР
16
Sam Foley
ЦП
29
Junior Tiensia
ЦФ
9
Andrew Dallas
ЦФ
1
Коннор Рипли
ВР
4
Ben Heneghan
ЦЗ
34
Logan Cousins
ЦП
5
Connor Hall
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Остались в запасе
21
Wyll Stanway
ВР
16
Sam Foley
ЦП
29
Junior Tiensia
ЦФ
9
Andrew Dallas
ЦФ
Остались в запасе
1
Коннор Рипли
ВР
4
Ben Heneghan
ЦЗ
34
Logan Cousins
ЦП
5
Connor Hall
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Статистика матча Бэрроу - Порт Вейл
2
1
Всего ударов по воротам
20
5
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
43
57
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
11
4
Нарушения
9
8
Офсайды
2
0
Количество передач
371
514
Сейвы
3
3
Точность передач %
77
81
Удары мимо ворот
7
0
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
12
2
Удары из-за пределов штрафной
8
3
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1 : 0
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