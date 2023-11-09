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Колчестер Юнайтед
Рединг
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
9 ноября 2023, 19:34
0
«Мой парень». Фердинанд отреагировал на дубль Каземиро в матче с «Редингом»
29 января 2023, 01:50
2
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» победил «Рединг» из Чемпионшипа (3:1). У Каземиро дубль
29 января 2023, 00:59
0
Беллингем посетил матч «Бирмингем» – «Рединг». Он воспитанник бирмингемцев
17 декабря 2022, 01:47
0
Экс-форвард «Ливерпуля» Кэрролл нашел новый клуб
17 сентября 2022, 10:10
0
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Колчестер», «Лестер» в серии пенальти обыграл «Эвертон»
19 декабря 2019, 00:52
0
Погба пропустит матч Кубка лиги из-за недомогания после свадьбы брата
17 декабря 2019, 14:28
6
Игроки «Колчестера» смотрели жеребьевку Кубка лиги всей командой. Они обрадовались, когда им достался «Манчестер Юнайтед»
31 октября 2019, 20:23
6
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
30 октября 2019, 00:35
1
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
26 сентября 2019, 00:37
6
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
9 ноября 2023, 19:34
0
«Мой парень». Фердинанд отреагировал на дубль Каземиро в матче с «Редингом»
29 января 2023, 01:50
2
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» победил «Рединг» из Чемпионшипа (3:1). У Каземиро дубль
29 января 2023, 00:59
0
Беллингем посетил матч «Бирмингем» – «Рединг». Он воспитанник бирмингемцев
17 декабря 2022, 01:47
0
Экс-форвард «Ливерпуля» Кэрролл нашел новый клуб
17 сентября 2022, 10:10
0
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Последние матчи
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Колчестер Юнайтед
Рединг
Англия. Вторая лига, 8 тур
Уолсолл
4 : 0
28.09.2024
Колчестер Юнайтед
Англия. Первая лига, 8 тур
Рединг
2 : 1
28.09.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Вторая лига, 7 тур
Колчестер Юнайтед
3 : 0
21.09.2024
Транмер
Англия. Первая лига, 7 тур
Болтон
5 : 2
21.09.2024
Рединг
Англия. Вторая лига, 6 тур
Моркамб
3 : 3
14.09.2024
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 8 тур
Уолсолл
4 : 0
28.09.2024
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 7 тур
Колчестер Юнайтед
3 : 0
21.09.2024
Транмер
Англия. Вторая лига, 6 тур
Моркамб
3 : 3
14.09.2024
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 5 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 1
07.09.2024
Бромли
Англия. Вторая лига, 4 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.08.2024
Колчестер Юнайтед
Англия. Первая лига, 8 тур
Рединг
2 : 1
28.09.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 7 тур
Болтон
5 : 2
21.09.2024
Рединг
Англия. Первая лига, 6 тур
Рединг
0 : 1
14.09.2024
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 4 тур
Рединг
2 : 0
31.08.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 3 тур
Рексхэм
3 : 0
24.08.2024
Рединг

Колчестер Юнайтед - Рединг: обзор матча 13 августа 2024

Колчестер Юнайтед
13.08.2024, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1 раунд
3 : 2
Счет по пенальти – 4 : 3
Матч завершен
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Рединг
3' Т. Хоппер
55' J. Payne (П)
65' Ч. Сэвидж
73' Л. Уинг
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Колчестер Юнайтед - Рединг
Матч завершен
Пенальти не реализован Амаду Мбенг
ГОЛ! Джон-Кимани Гордон
2:2
ГОЛ! Льюис Уинг
1:2
ГОЛ! Tyler Bindon
1:1
ГОЛ! Артур Рид
1:0
Пенальти не реализован Кельвин Эхибхатиомхан
Желтая карточка
F. Kelleher
90' +9
75'
Замена
Амаду Мбенг ️️️️➡️️ Келвин Абрефа
73'
ГОЛ! 2:2! Льюис Уинг
72'
Замена
Бен Эллиот ️️️️➡️️ Харви Книббс
65'
ГОЛ! 2:1! Чарли Сэвидж
Замена
Frankie Terry ️️️️➡️️ Эллис Яндоло
62'
Замена
Джон-Кимани Гордон ️️️️➡️️ Том Хоппер
62'
ГОЛ с пенальти! 2:0! Jack Payne
55'
46'
Замена
Мамади Камара ️️️️➡️️ Emmanuel Osho
Замена
Артур Рид ️️️️➡️️ Тедди Бишоп
46'
45' +1
Желтая карточка
Чарли Сэвидж
34'
Замена
Tyler Bindon ️️️️➡️️ Abraham Kanu
28'
Желтая карточка
Abraham Kanu
ГОЛ! 1:0! Том Хоппер
Пас отдал Jack Payne
3'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колчестер Юнайтед
1
Мэтт Мейси
ВР
3
Эллис Яндоло
(К) ЛЗ
4
F. Kelleher
ЦЗ
19
Роб Хант
ПЗ
8
Тедди Бишоп
ЦП
30
Алекс Вудъярд
ЦП
10
Jack Payne
ЦП
21
Овура Эдвардс
ПВ
9
Самсон Товид
ЦФ
18
Mandela Egbo
ЦФ
14
Том Хоппер
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Рединг
31
Кония Бойс-Кларк
ВР
49
Emmanuel Osho
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
32
Abraham Kanu
ЦЗ
2
Келвин Абрефа
ПЗ
8
Чарли Сэвидж
ОП
30
Andre Garcia
ЦП
29
Льюис Уинг
(К) ЦП
19
Jayden Wareham
ЦФ
7
Харви Книббс
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Колчестер Юнайтед
12
Tom Smith
ВР
22
Уилл Гринидж
ПАЗ
20
Alfie Bendle
ЦП
16
Артур Рид
ЦП
48
Bradley Ihionvien
ЦП
40
Frankie Terry
ЦП
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
31
Oscar Thorn
ЦФ
Рединг
22
Joel Pereira
ВР
39
Ashqar Ahmed
ЦЗ
24
Tyler Bindon
ЦЗ
27
Амаду Мбенг
ОП
4
Бен Эллиот
ЦП
26
Basil Tuma
ЦП
28
Мамади Камара
АП
9
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
3-3-1-3
1
Мейси
3
Яндоло
4
19
Хант
8
Бишоп
30
Вудъярд
10
21
Эдвардс
14
Хоппер
18
9
Товид
4-1-2-2
31
Бойс-Кларк
2
Абрефа
6
Дин
32
49
8
Сэвидж
30
29
Уинг
7
Книббс
19
8
Бишоп
16
Рид
16
Рид
8
Бишоп
3
Яндоло
40
40
3
Яндоло
14
Хоппер
11
Гордон
11
Гордон
14
Хоппер
32
24
24
32
2
Абрефа
27
Мбенг
27
Мбенг
2
Абрефа
7
Книббс
4
Эллиот
4
Эллиот
7
Книббс
49
28
Камара
28
Камара
49
Остались в запасе
Колчестер Юнайтед
Рединг
12
Tom Smith
ВР
22
Уилл Гринидж
ПАЗ
20
Alfie Bendle
ЦП
48
Bradley Ihionvien
ЦП
31
Oscar Thorn
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
22
Joel Pereira
ВР
39
Ashqar Ahmed
ЦЗ
26
Basil Tuma
ЦП
9
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Остались в запасе
12
Tom Smith
ВР
22
Уилл Гринидж
ПАЗ
20
Alfie Bendle
ЦП
48
Bradley Ihionvien
ЦП
31
Oscar Thorn
ЦФ
Остались в запасе
22
Joel Pereira
ВР
39
Ashqar Ahmed
ЦЗ
26
Basil Tuma
ЦП
9
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Главный тренер
Пол Инс
Статистика матча Колчестер Юнайтед - Рединг
1
2
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
36
64
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
2
Нарушения
8
13
Офсайды
1
2
Количество передач
259
453
Сейвы
2
2
Точность передач %
62
78
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
4
5
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