Колчестер Юнайтед

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Беллингем посетил матч «Бирмингем» – «Рединг». Он воспитанник бирмингемцев
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Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Колчестер», «Лестер» в серии пенальти обыграл «Эвертон»
Погба пропустит матч Кубка лиги из-за недомогания после свадьбы брата
Игроки «Колчестера» смотрели жеребьевку Кубка лиги всей командой. Они обрадовались, когда им достался «Манчестер Юнайтед»
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
«Мой парень». Фердинанд отреагировал на дубль Каземиро в матче с «Редингом»
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» победил «Рединг» из Чемпионшипа (3:1). У Каземиро дубль
Беллингем посетил матч «Бирмингем» – «Рединг». Он воспитанник бирмингемцев
Экс-форвард «Ливерпуля» Кэрролл нашел новый клуб