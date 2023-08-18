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Кардифф
Бристоль Роверс
«Арсенал» отдал в аренду вратаря сборной Исландии
18 августа 2023, 17:14
0
Рэмзи вернулся в родной «Кардифф» спустя 12 лет
16 июля 2023, 11:53
1
Принадлежащий ЦСКА Эджуке может оказаться в Уэльсе
2 июля 2023, 10:50
0
«Кардифф» требует от «Нанта» 110 миллионов из-за смерти Салы
16 мая 2023, 11:28
2
Игроки «Бристоль Роверс» Бартона побрились наголо и собрали деньги, поддержав борющегося с раком одноклубника
18 января 2023, 09:12
0
«Арсенал» отдал в аренду вратаря сборной Исландии
18 августа 2023, 17:14
0
Рэмзи вернулся в родной «Кардифф» спустя 12 лет
16 июля 2023, 11:53
1
Принадлежащий ЦСКА Эджуке может оказаться в Уэльсе
2 июля 2023, 10:50
0
«Кардифф» требует от «Нанта» 110 миллионов из-за смерти Салы
16 мая 2023, 11:28
2
Бэйл посетил базу «Кардиффа» из Чемпионшипа
23 июня 2022, 07:58
0
Игроки «Бристоль Роверс» Бартона побрились наголо и собрали деньги, поддержав борющегося с раком одноклубника
18 января 2023, 09:12
0
«Бристоль Роверс» для выхода в Лигу 1 нужно было победить в последнем туре с разницей 5+ голов. Они обыграли соперника 7:0
8 мая 2022, 00:25
1
Кубок Англии. «Лестер» разгромил «Сток Сити», «Шеффилд Юнайтед» прошел «Бристоль Роверс»
9 января 2021, 19:59
0
Кубок Англии. «Тоттенхэм» обыграл «Мидлсбро» и другие результаты 1/32 финала
15 января 2020, 00:58
1
Scotsman: российский клуб борется с «Селтиком» и «Спортингом» за подписание словенского форварда Спорара
8 января 2020, 07:42
2
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Последние матчи
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Кардифф
Бристоль Роверс
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Халл Сити
4 : 1
28.09.2024
Кардифф
Англия. Первая лига, 8 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
28.09.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Кардифф
0 : 2
21.09.2024
Лидс
Англия. Первая лига, 7 тур
Питерборо Юнайтед
3 : 2
21.09.2024
Бристоль Роверс
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Дерби Каунти
1 : 0
14.09.2024
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Халл Сити
4 : 1
28.09.2024
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Кардифф
0 : 2
21.09.2024
Лидс
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Дерби Каунти
1 : 0
14.09.2024
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Кардифф
0 : 2
31.08.2024
Мидлсбро
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Кардифф
3 : 5
28.08.2024
Саутгемптон
Англия. Первая лига, 8 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
28.09.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 7 тур
Питерборо Юнайтед
3 : 2
21.09.2024
Бристоль Роверс
Англия. Первая лига, 6 тур
Бристоль Роверс
0 : 4
14.09.2024
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 5 тур
Барнсли
2 : 1
07.09.2024
Бристоль Роверс
Англия. Первая лига, 4 тур
Бристоль Роверс
2 : 0
31.08.2024
Кембридж Юнайтед

Кардифф - Бристоль Роверс: обзор матча 13 августа 2024

Кардифф
13.08.2024, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1 раунд
2 : 0
Матч завершен
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Бристоль Роверс
68' М. МакГиннес
90+1' Р. Колуилл
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Кардифф - Бристоль Роверс
Матч завершен
ГОЛ! 2:0! Рубин Колуилл
Пас отдал Kieron Evans
90' +1
Замена
Malachi Walcott ️️️️➡️️ Марк МакГиннес
77'
77'
Замена
Руел Сотириу ️️️️➡️️ Люк МакКормик
77'
Замена
Kamil Conteh ️️️️➡️️ Джейми Линдси
ГОЛ! 1:0! Марк МакГиннес
Пас отдал Ollie Tanner
68'
61'
Замена
Брайант Билонго ️️️️➡️️ Клинтон Мола
61'
Замена
Kofi Shaw ️️️️➡️️ Promise Omochere
Замена
Ollie Tanner ️️️️➡️️ Алекс Робертсон
60'
Замена
Kieron Evans ️️️️➡️️ Raheem Conte
60'
Желтая карточка
Марк МакГиннес
32'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
21
Джейк Анвик
(К) ВР
23
Джоэл Баган
ЛЗ
6
Марк МакГиннес
ЦЗ
49
Luey Giles
ЦЗ
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
36
Raheem Conte
ЦП
35
Энди Риномхота
ЦП
18
Алекс Робертсон
ЦП
27
Рубин Колуилл
АП
15
Вилфрид Канга
ЦФ
Главный тренер
Эрол Булут
Бристоль Роверс
1
Джошуа Гриффитс
ВР
25
Michael Forbes
ЦЗ
17
Коннор Тэйлор
ЦЗ
14
Джейк Гаррет
ОП
6
Клинтон Мола
ОП
29
Джейми Линдси
ЦП
7
Скотт Синклейр
(К) ЦП
23
Люк МакКормик
ЦП
2
Joel Senior
ЦФ
9
Promise Omochere
ЦФ
11
Люк Томас
ЦФ
Главный тренер
Шон Норс
Кардифф
41
Matthew Turner
ВР
48
Dylan Lawlor
ЦЗ
31
Malachi Walcott
ЦЗ
26
Эли Кинг
ЦП
17
Kieron Evans
ЦФ
32
Ollie Tanner
ЦФ
Бристоль Роверс
35
Matthew Hall
ВР
27
Брайант Билонго
ЛЗ
4
Taylor Moore
ЦЗ
37
Kofi Shaw
ЦЗ
5
Джеймс Уилсон
ЦЗ
22
Kamil Conteh
ЦП
19
Исаак Хатчинсон
АП
10
Руел Сотириу
ЛВ
3-4-1-1
21
Анвик
23
Баган
49
6
МакГиннес
14
Тернбулл
35
Риномхота
18
Робертсон
36
27
Колуилл
15
Канга
2-2-3-3
1
Гриффитс
25
17
Тэйлор
14
Гаррет
6
Мола
29
Линдси
7
Синклейр
23
МакКормик
11
Томас
9
2
6
МакГиннес
31
31
6
МакГиннес
36
17
17
36
18
Робертсон
32
32
18
Робертсон
6
Мола
27
Билонго
27
Билонго
6
Мола
9
37
37
9
29
Линдси
22
22
29
Линдси
23
МакКормик
10
Сотириу
10
Сотириу
23
МакКормик
Остались в запасе
Кардифф
Бристоль Роверс
41
Matthew Turner
ВР
48
Dylan Lawlor
ЦЗ
26
Эли Кинг
ЦП
Главный тренер
Эрол Булут
35
Matthew Hall
ВР
4
Taylor Moore
ЦЗ
5
Джеймс Уилсон
ЦЗ
19
Исаак Хатчинсон
АП
Главный тренер
Шон Норс
Остались в запасе
41
Matthew Turner
ВР
48
Dylan Lawlor
ЦЗ
26
Эли Кинг
ЦП
Остались в запасе
35
Matthew Hall
ВР
4
Taylor Moore
ЦЗ
5
Джеймс Уилсон
ЦЗ
19
Исаак Хатчинсон
АП
Главный тренер
Эрол Булут
Главный тренер
Шон Норс
Статистика матча Кардифф - Бристоль Роверс
1
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
61
39
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
10
2
Нарушения
12
8
Офсайды
3
4
Количество передач
535
350
Сейвы
2
6
Точность передач %
87
77
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
7
4
Удары из пределов штрафной
13
3
Удары из-за пределов штрафной
3
4
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