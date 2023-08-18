«Арсенал» отдал в аренду вратаря сборной Исландии
Рэмзи вернулся в родной «Кардифф» спустя 12 лет
Принадлежащий ЦСКА Эджуке может оказаться в Уэльсе
«Кардифф» требует от «Нанта» 110 миллионов из-за смерти Салы
Игроки «Бристоль Роверс» Бартона побрились наголо и собрали деньги, поддержав борющегося с раком одноклубника
«Арсенал» отдал в аренду вратаря сборной Исландии
Рэмзи вернулся в родной «Кардифф» спустя 12 лет
Принадлежащий ЦСКА Эджуке может оказаться в Уэльсе
«Кардифф» требует от «Нанта» 110 миллионов из-за смерти Салы
Бэйл посетил базу «Кардиффа» из Чемпионшипа
Игроки «Бристоль Роверс» Бартона побрились наголо и собрали деньги, поддержав борющегося с раком одноклубника
«Бристоль Роверс» для выхода в Лигу 1 нужно было победить в последнем туре с разницей 5+ голов. Они обыграли соперника 7:0
Кубок Англии. «Лестер» разгромил «Сток Сити», «Шеффилд Юнайтед» прошел «Бристоль Роверс»
Кубок Англии. «Тоттенхэм» обыграл «Мидлсбро» и другие результаты 1/32 финала
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