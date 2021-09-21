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Нортгемптон Таун
Уиком Уондерерс
Казахстанский миллиардер купил английский футбольный клуб
6 мая, 16:01
4
Игрок «Уикомба» вытер мяч о куртку стюарда и был наказан
25 февраля, 10:46
0
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» забил шесть мячей «Уикомбу», «Ливерпуль» разгромил «Норвич»
21 сентября 2021, 23:37
0
Кубок Англии. «Тоттенхэм» разгромил «Уикомб», забив три гола в концовке
26 января 2021, 00:46
1
Акинфенва разочарован, что FA не наказала сотрудника «Флитвуда». Тот назвал игрока «жирным буйволом»
25 сентября 2020, 21:31
3
Игрок «Нортгемптона»: «Ибрагимович много говорит на поле, его речь похожа на речь Терминатора»
22 сентября 2016, 21:26
3
Моуринью: «С начала второго тайма мы должны были играть против десятерых»
22 сентября 2016, 00:40
5
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» выбил «Суонси» и другие результаты
22 сентября 2016, 00:14
2
«Манчестер Юнайтед» тренировался на парковке перед матчем с «Нортгемптоном»
21 сентября 2016, 20:02
5
Казахстанский миллиардер купил английский футбольный клуб
6 мая, 16:01
4
Игрок «Уикомба» вытер мяч о куртку стюарда и был наказан
25 февраля, 10:46
0
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» забил шесть мячей «Уикомбу», «Ливерпуль» разгромил «Норвич»
21 сентября 2021, 23:37
0
Кубок Англии. «Тоттенхэм» разгромил «Уикомб», забив три гола в концовке
26 января 2021, 00:46
1
Акинфенва разочарован, что FA не наказала сотрудника «Флитвуда». Тот назвал игрока «жирным буйволом»
25 сентября 2020, 21:31
3
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Нортгемптон Таун
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 8 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
28.09.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 8 тур
Нортгемптон Таун
0 : 2
28.09.2024
Мэнсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Уиком Уондерерс
1 : 2
24.09.2024
Астон Вилла
Англия. Первая лига, 7 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 3
21.09.2024
Нортгемптон Таун
Англия. Первая лига, 7 тур
Уиком Уондерерс
2 : 1
21.09.2024
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 8 тур
Нортгемптон Таун
0 : 2
28.09.2024
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 7 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 3
21.09.2024
Нортгемптон Таун
Англия. Первая лига, 6 тур
Нортгемптон Таун
1 : 2
14.09.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 4 тур
Нортгемптон Таун
0 : 0
31.08.2024
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 3 тур
Барнсли
2 : 2
24.08.2024
Нортгемптон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
28.09.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Уиком Уондерерс
1 : 2
24.09.2024
Астон Вилла
Англия. Первая лига, 7 тур
Уиком Уондерерс
2 : 1
21.09.2024
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 6 тур
Нортгемптон Таун
1 : 2
14.09.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 5 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
07.09.2024
Мэнсфилд Таун

Нортгемптон Таун - Уиком Уондерерс: обзор матча 13 августа 2024

Нортгемптон Таун
13.08.2024, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1 раунд
0 : 2
Матч завершен
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Уиком Уондерерс
9' Д. Удо
45+1' Л. Мбете-Табу (АГ)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Нортгемптон Таун - Уиком Уондерерс
Матч завершен
Желтая карточка
Мич Пайннок
90' +7
86'
Замена
Джек Гриммер ️️️️➡️️ Райан Тафазолли
86'
Замена
Сэм Воукс ️️️️➡️️ Даниэль Удо
85'
Замена
Джейсон МакКарти ️️️️➡️️ Даниэль Харви
78'
Вторая желтая
Alex Hartridge
Замена
Мэтт Дибли-Диас ️️️️➡️️ Каллум Мортон
62'
Замена
Лайам МакКэррон ️️️️➡️️ Акин Одимайо
62'
Замена
Сэм Хоскинс ️️️️➡️️ Тарик Фосу
62'
58'
Замена
Джош Сковен ️️️️➡️️ Тайрик Бакинсон
Замена
Уильям Хондермарк ️️️️➡️️ Ben Fox
50'
Замена
Jon Guthrie ️️️️➡️️ Tyler Magloire
46'
45' +1
ГОЛ в свои ворота! 0:2! Люк Мбете-Табу
25'
Желтая карточка
Alex Hartridge
9'
ГОЛ! 0:1! Даниэль Удо
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нортгемптон Таун
13
Никола Цанев
ВР
22
Акин Одимайо
ЦЗ
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
26
Джек Болдуин
(К) ЦЗ
18
Кэмерон Макгихан
ЦП
8
Ben Fox
ЦП
24
Тарик Фосу
ЛВ
10
Мич Пайннок
ЛВ
2
Tyler Magloire
ЦФ
11
James Wilson
ЦФ
39
Каллум Мортон
ЦФ
Главный тренер
Джон Брэди
Уиком Уондерерс
22
Натан Бишоп
ВР
10
Люк Лихи
(К) ЛЗ
3
Даниэль Харви
ЛЗ
6
Райан Тафазолли
ЦЗ
17
Джо Лоу
ЦЗ
8
M. Butcher
ЦЗ
16
Тайрик Бакинсон
ОП
31
Jasper Pattenden
ЦП
24
Richard Kone
ЦФ
11
Даниэль Удо
ЦФ
5
Alex Hartridge
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Нортгемптон Таун
1
Ли Бердж
ВР
17
Лайам МакКэррон
ЛЗ
3
Aaron McGowan
ЦЗ
5
Jon Guthrie
ЦЗ
16
Мэтт Дибли-Диас
ЦП
23
Уильям Хондермарк
ЦП
7
Сэм Хоскинс
ПВ
14
Ali Koiki
ЦФ
40
Neo Dobson
ЦФ
Уиком Уондерерс
1
Франко Равиццоли
ВР
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
4
Джош Сковен
ЦП
25
Declan Skura
ЦП
2
Джек Гриммер
ПП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
9
Сэм Воукс
ЦФ
29
Jaiden Bartolo
ЦФ
23
Kieran Sadlier
ЦФ
3-2-2-3
13
Цанев
22
Одимайо
21
Мбете-Табу
26
Болдуин
18
Макгихан
8
10
Пайннок
24
Фосу
39
Мортон
11
2
3-3-1-3
22
Бишоп
6
Тафазолли
17
Лоу
8
10
Лихи
16
Бакинсон
3
Харви
31
5
11
Удо
24
22
Одимайо
17
МакКэррон
17
МакКэррон
22
Одимайо
2
5
5
2
39
Мортон
16
Дибли-Диас
16
Дибли-Диас
39
Мортон
8
23
Хондермарк
23
Хондермарк
8
24
Фосу
7
Хоскинс
7
Хоскинс
24
Фосу
3
Харви
26
МакКарти
26
МакКарти
3
Харви
16
Бакинсон
4
Сковен
4
Сковен
16
Бакинсон
6
Тафазолли
2
Гриммер
2
Гриммер
6
Тафазолли
11
Удо
9
Воукс
9
Воукс
11
Удо
Остались в запасе
Нортгемптон Таун
Уиком Уондерерс
1
Ли Бердж
ВР
3
Aaron McGowan
ЦЗ
14
Ali Koiki
ЦФ
40
Neo Dobson
ЦФ
Главный тренер
Джон Брэди
1
Франко Равиццоли
ВР
25
Declan Skura
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
29
Jaiden Bartolo
ЦФ
23
Kieran Sadlier
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Остались в запасе
1
Ли Бердж
ВР
3
Aaron McGowan
ЦЗ
14
Ali Koiki
ЦФ
40
Neo Dobson
ЦФ
Остались в запасе
1
Франко Равиццоли
ВР
25
Declan Skura
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
29
Jaiden Bartolo
ЦФ
23
Kieran Sadlier
ЦФ
Главный тренер
Джон Брэди
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Статистика матча Нортгемптон Таун - Уиком Уондерерс
1
1
1
Всего ударов по воротам
7
13
Удары в створ
1
7
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
4
Нарушения
9
12
Офсайды
1
2
Количество передач
526
289
Сейвы
6
1
Точность передач %
73
56
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
3
10
Удары из-за пределов штрафной
4
3
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