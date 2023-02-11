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Портсмут
Миллуолл
Ушел из жизни вратарь Черногории Шаркич
15 июня, 11:22
1
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27 апреля, 20:44
2
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2
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0
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5
Фанаты «Портсмута» отпраздновали выход в Чемпионшип рассеиванием человеческого праха на стадионе
27 апреля, 20:44
2
Кубок Англии. «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Лестер» прошли в 1/16 финала
7 января 2023, 17:44
0
Вагнер: «Гинер не продал меня «Эвертону» и «Портсмуту»
8 мая 2022, 14:26
1
Умер экс-игрок сборной Сенегала Диоп. Он забил победный гол Франции на ЧМ-2002
29 ноября 2020, 22:25
5
Канчельскис – лучший российский легионер АПЛ в истории по версии beIN Sports
15 апреля 2020, 12:56
9
Ушел из жизни вратарь Черногории Шаркич
15 июня, 11:22
1
Серия А. «Милан» победил «Торино» (1:0), Миранчук провел весь матч
11 февраля 2023, 00:42
2
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
8 сентября 2022, 23:40
5
Фергюсон: «Роналду мог бы играть за «Миллуолл», «КПР», «Донкастер» и делать хет-трики. Не уверен, что смог бы Месси»
15 марта 2022, 16:29
4
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0 : 0
28.09.2024
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Англия. Чемпионшип, 7 тур
Миллуолл
3 : 1
28.09.2024
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Англия. Чемпионшип, 6 тур
Бернли
2 : 1
21.09.2024
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
21.09.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Портсмут
0 : 3
15.09.2024
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Портсмут
0 : 0
28.09.2024
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Бернли
2 : 1
21.09.2024
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Портсмут
0 : 3
15.09.2024
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Портсмут
1 : 3
31.08.2024
Сандерленд
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Мидлсбро
2 : 2
24.08.2024
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Миллуолл
3 : 1
28.09.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
21.09.2024
Миллуолл
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Миллуолл
0 : 1
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0 : 1
27.08.2024
Лейтон Ориент

Портсмут - Миллуолл: обзор матча 13 августа 2024

Портсмут
13.08.2024, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1 раунд
0 : 1
Матч завершен
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Миллуолл
13' Р. Эсс
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Портсмут - Миллуолл
Матч завершен
Желтая карточка
Каллум Лэнг
86'
83'
Замена
Шон Хатчинсон ️️️️➡️️ Каспер Де Норре
81'
Желтая карточка
Лайам Робертс
Замена
Пэдди Лэйн ️️️️➡️️ Сэм Силвера
76'
Замена
Каллум Лэнг ️️️️➡️️ Christian Saydee
76'
74'
Замена
Данкан Уотмор ️️️️➡️️ Айдомо Эмаху
Замена
Elias Sørensen ️️️️➡️️ Tom Lowery
66'
65'
Замена
Райан Леонард ️️️️➡️️ Джо Брайан
65'
Замена
Джордж Сэйвилл ️️️️➡️️ Alfie Massey
64'
Замена
Том Брэдшоу ️️️️➡️️ Macaulay Langstaff
Замена
Мэтт Ритчи ️️️️➡️️ Гэвин Уит
64'
Замена
Андре Доззел ️️️️➡️️ Джордан Уильямс
64'
Желтая карточка
Гэвин Уит
45'
13'
ГОЛ! 0:1! Ромен Эсс
Пас отдал Джордж Хонимэн
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портсмут
1
Уилл Норрис
(К) ВР
3
Connor Ogilvie
ЦЗ
2
Джордан Уильямс
ПЗ
22
Зак Суонсон
ПЗ
14
Бен Стивенсон
ЦП
24
Terry Devlin
ЦП
11
Гэвин Уит
ЦП
26
Tom Lowery
ЦП
20
Сэм Силвера
ЛВ
15
Christian Saydee
ЦФ
4
Ryley Towler
ЦФ
Миллуолл
13
Лайам Робертс
ВР
15
Джо Брайан
ЛЗ
5
Джейк Купер
(К) ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
2
Дэнни МакНамара
ПЗ
39
Джордж Хонимэн
ЦП
44
Alfie Massey
ЦП
24
Каспер Де Норре
ЦП
25
Ромен Эсс
АП
22
Айдомо Эмаху
ЛВ
17
Macaulay Langstaff
ЦФ
Главный тренер
Гэри Роуэтт
Портсмут
31
Джордан Арчер
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
32
Пэдди Лэйн
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
6
Conor Shaughnessy
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
17
Owen Moxon
ЦП
49
Каллум Лэнг
ПВ
18
Elias Sørensen
ЦФ
Миллуолл
1
Лукас Йенсен
ВР
37
Kyle Smith
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
23
Джордж Сэйвилл
ЦП
18
Райан Леонард
ЦП
9
Кевин Нисбет
ЦФ
19
Данкан Уотмор
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
3-4-1-2
1
Норрис
2
Уильямс
3
22
Суонсон
14
Стивенсон
11
Уит
26
24
20
Силвера
4
15
4-3-2-1
13
Робертс
2
МакНамара
5
Купер
45
Хардинг
15
Брайан
39
Хонимэн
44
24
Де Норре
25
Эсс
22
Эмаху
17
11
Уит
30
Ритчи
30
Ритчи
11
Уит
20
Силвера
32
Лэйн
32
Лэйн
20
Силвера
2
Уильямс
21
Доззел
21
Доззел
2
Уильямс
15
49
Лэнг
49
Лэнг
15
26
18
18
26
24
Де Норре
4
Хатчинсон
4
Хатчинсон
24
Де Норре
44
23
Сэйвилл
23
Сэйвилл
44
15
Брайан
18
Леонард
18
Леонард
15
Брайан
22
Эмаху
19
Уотмор
19
Уотмор
22
Эмаху
17
9
Брэдшоу
9
Брэдшоу
17
Остались в запасе
Портсмут
Миллуолл
31
Джордан Арчер
ВР
6
Conor Shaughnessy
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
17
Owen Moxon
ЦП
1
Лукас Йенсен
ВР
37
Kyle Smith
ЦЗ
9
Кевин Нисбет
ЦФ
Главный тренер
Гэри Роуэтт
Остались в запасе
31
Джордан Арчер
ВР
6
Conor Shaughnessy
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
17
Owen Moxon
ЦП
Остались в запасе
1
Лукас Йенсен
ВР
37
Kyle Smith
ЦЗ
9
Кевин Нисбет
ЦФ
Главный тренер
Гэри Роуэтт
Статистика матча Портсмут - Миллуолл
2
1
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
0
2
Владение мячом %
64
36
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
10
4
Нарушения
14
16
Офсайды
0
1
Количество передач
462
261
Сейвы
1
0
Точность передач %
78
63
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
5
0
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