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Оксфорд
Питерборо Юнайтед
«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
21 мая 2023, 14:28
1
Безумие в английской Лиге 1: команда вышла в финал после поражения 0:4. Один из фанатов порвал билет и пропустил нереальную ответку
19 мая 2023, 18:36
5
Кубок Англии. «Арсенал» разгромил «Оксфорд» и вышел в 1/16 финала
10 января 2023, 00:53
0
Грилиш: «Перед матчем с «Питерборо» смотрели с Фоденом видео с Месси»
2 марта 2022, 08:58
0
Кубок Англии. «Ман Сити» с капитаном Зинченко обыграл «Питерборо» и вышел в 1/4 финала
2 марта 2022, 00:04
3
Кубок Англии. «Арсенал» разгромил «Оксфорд» и вышел в 1/16 финала
10 января 2023, 00:53
0
Клуб Лиги 1 «Оксфорд» забил в английском сезоне 62 гола. Больше только у «Ливерпуля» и «Манчестер Сити»
4 января 2020, 22:15
1
Кубок лиги. «Манчестер Сити» прошел в полуфинал, обыграв в гостях «Оксфорд» благодаря дублю Стерлинга
19 декабря 2019, 00:37
0
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
30 октября 2019, 00:35
1
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
26 сентября 2019, 00:37
6
«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
21 мая 2023, 14:28
1
Безумие в английской Лиге 1: команда вышла в финал после поражения 0:4. Один из фанатов порвал билет и пропустил нереальную ответку
19 мая 2023, 18:36
5
Грилиш: «Перед матчем с «Питерборо» смотрели с Фоденом видео с Месси»
2 марта 2022, 08:58
0
Кубок Англии. «Ман Сити» с капитаном Зинченко обыграл «Питерборо» и вышел в 1/4 финала
2 марта 2022, 00:04
3
Кубок Англии. «Лестер» разгромил «Питерборо» и вышел в 1/8 финала
27 января 2018, 17:28
2
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Оксфорд
Питерборо Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Оксфорд
0 : 0
28.09.2024
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Англия. Первая лига, 8 тур
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3 : 2
28.09.2024
Питерборо Юнайтед
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2 : 2
24.09.2024
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 7 тур
Питерборо Юнайтед
3 : 2
21.09.2024
Бристоль Роверс
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Бристоль Сити
2 : 1
21.09.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Оксфорд
0 : 0
28.09.2024
Бернли
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Бристоль Сити
2 : 1
21.09.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Оксфорд
1 : 0
14.09.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Оксфорд
3 : 1
31.08.2024
Престон
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Ковентри
1 : 0
27.08.2024
Оксфорд
Англия. Первая лига, 8 тур
Бирмингем Сити
3 : 2
28.09.2024
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 5 тур
Лейтон Ориент
2 : 2
24.09.2024
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 7 тур
Питерборо Юнайтед
3 : 2
21.09.2024
Бристоль Роверс
Англия. Первая лига, 6 тур
Питерборо Юнайтед
1 : 1
14.09.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 4 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.08.2024
Рексхэм

Оксфорд - Питерборо Юнайтед: обзор матча 13 августа 2024

Оксфорд
13.08.2024, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1 раунд
2 : 0
Матч завершен
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Питерборо Юнайтед
20' Т. Гудрем
41' М. Филлипс
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Оксфорд - Питерборо Юнайтед
Матч завершен
Замена
Уилл Волкс ️️️️➡️️ Josh McEachran
87'
82'
Замена
Ромони Кричлоу ️️️️➡️️ Oscar Wallin
68'
Замена
David Ajiboye ️️️️➡️️ Sam Curtis
67'
Замена
Malik Mothersille ️️️️➡️️ Рики-Джейд Джонс
65'
Желтая карточка
Sam Curtis
Замена
Кэмерон Браннаган ️️️️➡️️ Тайлер Гудрем
61'
Замена
Гэтлин О'Донкор ️️️️➡️️ Рубен Родригеш
61'
Замена
Elliott Moore ️️️️➡️️ Сэм Лонг
61'
Замена
Малколм Эбиовей ️️️️➡️️ Мэтт Филлипс
46'
ГОЛ! 2:0! Мэтт Филлипс
Пас отдал Лоуи Сибли
41'
Желтая карточка
Тайлер Гудрем
33'
ГОЛ! 1:0! Тайлер Гудрем
20'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оксфорд
21
Мэтт Ингрэм
ВР
22
Грег Ли
ЛЗ
34
Джордан Торнили
ЦЗ
30
Петер Киосо
ПЗ
2
Сэм Лонг
(К) ПЗ
15
Idris El Mizouni
ЦП
19
Тайлер Гудрем
ЦП
6
Josh McEachran
ЦП
14
Лоуи Сибли
АП
10
Мэтт Филлипс
ПП
20
Рубен Родригеш
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Питерборо Юнайтед
1
Николас Билокапич
ВР
37
Emmanuel Fernandez
ЦЗ
2
Sam Curtis
ЦЗ
5
Oscar Wallin
ЦЗ
10
Махамаду Сусохо
ОП
14
Джоэл Рэндалл
ПВ
4
Archie Collins
(К) ЦФ
17
Рики-Джейд Джонс
ЦФ
10
Abraham Odoh
ЦФ
21
Jack Sparkes
ЦФ
18
Cian Hayes
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Оксфорд
13
Simon Eastwood
ВР
35
James Golding
ЦЗ
5
Elliott Moore
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
12
Jack Currie
ЦЗ
4
Уилл Волкс
ЦП
8
Кэмерон Браннаган
ЦП
11
Малколм Эбиовей
ПВ
24
Гэтлин О'Донкор
ЦФ
Питерборо Юнайтед
31
Джед Стир
ВР
33
James Dornelly
ЦЗ
6
Ромони Кричлоу
ЦЗ
35
Donay O'Brien-Brady
ЦП
11
Кваме Поку
АП
7
Malik Mothersille
ЦФ
16
David Ajiboye
ЦФ
9
Chris Conn-Clarke
ЦФ
4-4-1-1
21
Ингрэм
22
Ли
30
Киосо
34
Торнили
2
Лонг
15
19
Гудрем
6
10
Филлипс
14
Сибли
20
Родригеш
3-1-1-5
1
Билокапич
37
2
5
10
Сусохо
14
Рэндалл
4
18
21
10
17
Джонс
2
Лонг
5
5
2
Лонг
6
4
Волкс
4
Волкс
6
19
Гудрем
8
Браннаган
8
Браннаган
19
Гудрем
10
Филлипс
11
Эбиовей
11
Эбиовей
10
Филлипс
20
Родригеш
24
О'Донкор
24
О'Донкор
20
Родригеш
5
6
Кричлоу
6
Кричлоу
5
17
Джонс
7
7
17
Джонс
2
16
16
2
Остались в запасе
Оксфорд
Питерборо Юнайтед
13
Simon Eastwood
ВР
35
James Golding
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
12
Jack Currie
ЦЗ
Главный тренер
Карл Робинсон
31
Джед Стир
ВР
33
James Dornelly
ЦЗ
35
Donay O'Brien-Brady
ЦП
11
Кваме Поку
АП
9
Chris Conn-Clarke
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Остались в запасе
13
Simon Eastwood
ВР
35
James Golding
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
12
Jack Currie
ЦЗ
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
33
James Dornelly
ЦЗ
35
Donay O'Brien-Brady
ЦП
11
Кваме Поку
АП
9
Chris Conn-Clarke
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Главный тренер
Грант Маккэнн
Статистика матча Оксфорд - Питерборо Юнайтед
1
1
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
54
46
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
6
Нарушения
12
7
Количество передач
522
454
Сейвы
6
4
Точность передач %
90
89
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
1
4
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