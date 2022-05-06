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Кроули Таун
Суиндон Таун
«Кроули Таун» уволил тренера, который сделал отдельную раздевалку для темнокожих и азиатских игроков и называл одного из них «воином-зулусом»
6 мая 2022, 23:04
1
Тренер «Кроули Таун» сделал отдельную раздевалку для темнокожих и азиатских игроков и называл одного из них «воином-зулусом»
4 мая 2022, 21:21
1
Кубок Англии. «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Суиндон» и продлил победную серию до семи матчей
8 января 2022, 00:50
0
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
9 июня 2020, 21:24
0
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
30 октября 2019, 00:35
1
«Кроули Таун» уволил тренера, который сделал отдельную раздевалку для темнокожих и азиатских игроков и называл одного из них «воином-зулусом»
6 мая 2022, 23:04
1
Тренер «Кроули Таун» сделал отдельную раздевалку для темнокожих и азиатских игроков и называл одного из них «воином-зулусом»
4 мая 2022, 21:21
1
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
30 октября 2019, 00:35
1
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
26 сентября 2019, 00:37
6
Кубок Англии. «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Суиндон» и продлил победную серию до семи матчей
8 января 2022, 00:50
0
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
9 июня 2020, 21:24
0
Шервуд дисквалифицирован на два матча за оскорбление арбитра
23 февраля 2017, 22:20
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Кроули Таун
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
2 : 1
28.09.2024
Суиндон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Кроули Таун
0 : 2
28.09.2024
Болтон
Англия. Первая лига, 7 тур
Рексхэм
2 : 1
21.09.2024
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 7 тур
Суиндон Таун
0 : 2
21.09.2024
Карлайл Юнайтед
Англия. Первая лига, 6 тур
Кроули Таун
1 : 1
14.09.2024
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 8 тур
Кроули Таун
0 : 2
28.09.2024
Болтон
Англия. Первая лига, 7 тур
Рексхэм
2 : 1
21.09.2024
Кроули Таун
Англия. Первая лига, 6 тур
Кроули Таун
1 : 1
14.09.2024
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 4 тур
Кроули Таун
0 : 3
31.08.2024
Барнсли
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Брайтон
4 : 0
27.08.2024
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
2 : 1
28.09.2024
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 7 тур
Суиндон Таун
0 : 2
21.09.2024
Карлайл Юнайтед
Англия. Вторая лига, 6 тур
Суиндон Таун
4 : 0
14.09.2024
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 5 тур
Бэрроу
1 : 0
07.09.2024
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 4 тур
Суиндон Таун
1 : 2
31.08.2024
Ноттс Каунти

Кроули Таун - Суиндон Таун: обзор матча 13 августа 2024

Кроули Таун
13.08.2024, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1 раунд
4 : 2
Матч завершен
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Суиндон Таун
56' J. Roles
88' J. Roles
89' R. Khaleel
60' N. Ofoborh
66' Г. Смит
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Кроули Таун - Суиндон Таун
Матч завершен
90' +6
Желтая карточка
Гарри Смит
Замена
Скотт Мэлони ️️️️➡️️ Jack Roles
90' +5
ГОЛ! 3:2! Rafiq Khaleel
Пас отдал Жуниор Китирна
89'
ГОЛ! 2:2! Jack Roles
Пас отдал Rafiq Khaleel
88'
Желтая карточка
Джош Флинт
86'
Желтая карточка
Jack Roles
78'
Желтая карточка
Rafiq Khaleel
70'
Замена
Ronan Darcy ️️️️➡️️ Max Anderson
67'
66'
ГОЛ! 1:2! Гарри Смит
65'
Пенальти не реализован Уилл Райт
61'
Замена
Грант Холл ️️️️➡️️ Rosaire Longelo
61'
Замена
Ollie Clarke ️️️️➡️️ Nnamdi Ofoborh
61'
Замена
Гарри Смит ️️️️➡️️ Аарон Дринан
60'
ГОЛ! 1:1! Nnamdi Ofoborh
Пас отдал Paul Glatzel
ГОЛ! 1:0! Jack Roles
Пас отдал Жуниор Китирна
56'
Замена
Жуниор Китирна ️️️️➡️️ Jeremy Kelly
46'
Замена
Antony Papadopoulos ️️️️➡️️ Панутче Камара
46'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кроули Таун
1
Джо Воллакотт
ВР
28
Джош Флинт
ЦЗ
24
Toby Mullarkey
ЦЗ
12
Панутче Камара
ЦП
27
Rafiq Khaleel
ЦП
20
Joy Mukena
(К) ЦП
6
Max Anderson
ЦП
4
Cameron Bragg
ЦП
19
Jeremy Kelly
ЦФ
11
Jack Roles
ЦФ
22
Ade Adeyemo
ЦФ
Суиндон Таун
1
Jack Bycroft
ВР
20
Miguel Freckleton
ЦЗ
2
Tunmise Sobowale
ЦЗ
5
Уилл Райт
(К) ПЗ
7
Joel Cotterill
ЦП
16
Джейк Кен
ЦП
17
Jeff King
ЦП
14
Rosaire Longelo
ЦП
6
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
9
Paul Glatzel
ЦФ
23
Аарон Дринан
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Кроули Таун
16
Эдди Бич
ВР
33
Скотт Мэлони
ЦЗ
14
Rushian Hepburn-Murphy
ЦП
10
Ronan Darcy
ЦП
25
Antony Papadopoulos
ЦП
18
Жуниор Китирна
АП
5
Charlie Barker
ЦФ
Суиндон Таун
37
Redman Evans
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
34
Billy Kirkman
ЦЗ
31
Harrison Minturn
ЦЗ
39
Dylan Mitchell
ЦП
33
Joel McGregor
ЦП
8
Ollie Clarke
ЦП
35
Jaxon Brown
ЦП
10
Гарри Смит
ЦФ
2-5-3
1
Воллакотт
28
Флинт
24
27
20
6
4
12
Камара
22
11
19
3-4-3
1
5
Райт
2
20
16
Кен
17
14
7
23
Дринан
9
6
11
33
Мэлони
33
Мэлони
11
6
10
10
6
12
Камара
25
25
12
Камара
19
18
Китирна
18
Китирна
19
14
24
Холл
24
Холл
14
6
8
8
6
23
Дринан
10
Смит
10
Смит
23
Дринан
Остались в запасе
Кроули Таун
Суиндон Таун
16
Эдди Бич
ВР
14
Rushian Hepburn-Murphy
ЦП
5
Charlie Barker
ЦФ
37
Redman Evans
ВР
34
Billy Kirkman
ЦЗ
31
Harrison Minturn
ЦЗ
39
Dylan Mitchell
ЦП
33
Joel McGregor
ЦП
35
Jaxon Brown
ЦП
Главный тренер
Бен Гарнер
Остались в запасе
16
Эдди Бич
ВР
14
Rushian Hepburn-Murphy
ЦП
5
Charlie Barker
ЦФ
Остались в запасе
37
Redman Evans
ВР
34
Billy Kirkman
ЦЗ
31
Harrison Minturn
ЦЗ
39
Dylan Mitchell
ЦП
33
Joel McGregor
ЦП
35
Jaxon Brown
ЦП
Главный тренер
Бен Гарнер
Статистика матча Кроули Таун - Суиндон Таун
3
1
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
8
6
Владение мячом %
62
38
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
11
8
Офсайды
0
2
Количество передач
659
379
Сейвы
4
4
Точность передач %
86
77
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
4
5
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