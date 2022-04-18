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Кембридж Юнайтед
Куинз Парк Рейнджерс
Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей
7 апреля, 15:15
1
Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове
24 февраля, 12:31
1
«Дерби Каунти» вылетел из Чемпионшипа. С команды Руни сняли 21 очко за финансовые нарушения
18 апреля 2022, 19:35
2
Фергюсон: «Роналду мог бы играть за «Миллуолл», «КПР», «Донкастер» и делать хет-трики. Не уверен, что смог бы Месси»
15 марта 2022, 16:29
4
Кубок Англии. «Ньюкасл» в дебютном матче Триппьера проиграл дома «Кембриджу» из Лиги 1
8 января 2022, 19:54
1
Кубок Англии. «Ньюкасл» в дебютном матче Триппьера проиграл дома «Кембриджу» из Лиги 1
8 января 2022, 19:54
1
Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей
7 апреля, 15:15
1
Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове
24 февраля, 12:31
1
«Дерби Каунти» вылетел из Чемпионшипа. С команды Руни сняли 21 очко за финансовые нарушения
18 апреля 2022, 19:35
2
Фергюсон: «Роналду мог бы играть за «Миллуолл», «КПР», «Донкастер» и делать хет-трики. Не уверен, что смог бы Месси»
15 марта 2022, 16:29
4
Кубок Англии. «Арсенал» в дополнительное время обыграл «Ньюкасл», «Вест Бромвич» вылетел от «Блэкпула» из Лиги 1 и другие результаты
9 января 2021, 23:01
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Кембридж Юнайтед
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Первая лига, 8 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 2
28.09.2024
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Блэкберн
2 : 0
28.09.2024
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Первая лига, 7 тур
Уиком Уондерерс
2 : 1
21.09.2024
Кембридж Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
21.09.2024
Миллуолл
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
17.09.2024
Кристал Пэлас
Англия. Первая лига, 8 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 2
28.09.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 7 тур
Уиком Уондерерс
2 : 1
21.09.2024
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 6 тур
Мэнсфилд Таун
2 : 1
14.09.2024
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 4 тур
Бристоль Роверс
2 : 0
31.08.2024
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 3 тур
Кембридж Юнайтед
4 : 4
24.08.2024
Блэкпул
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Блэкберн
2 : 0
28.09.2024
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
21.09.2024
Миллуолл
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
17.09.2024
Кристал Пэлас
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
14.09.2024
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Лутон Таун
1 : 2
30.08.2024
Куинз Парк Рейнджерс

Кембридж Юнайтед - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 13 августа 2024

Кембридж Юнайтед
13.08.2024, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1 раунд
1 : 2
Матч завершен
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Куинз Парк Рейнджерс
57' P. Digby
13' М. Фрай
36' П. Смит
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Кембридж Юнайтед - Куинз Парк Рейнджерс
Матч завершен
81'
Желтая карточка
D. Bennie
80'
Замена
D. Bennie ️️️️➡️️ A. Lloyd
80'
Замена
Жан Целар ️️️️➡️️ Михаэль Фрай
Желтая карточка
Салли Кайкай
68'
Замена
Джабриль Окедина ️️️️➡️️ Connor O'Riordan
66'
Замена
Кори Смит ️️️️➡️️ James Brophy
66'
65'
Замена
Hevertton Santos ️️️️➡️️ Джонатан Варан
65'
Замена
Линдон Дайкс ️️️️➡️️ Пол Смит
ГОЛ! 1:2! Paul Digby
57'
Замена
Шейн Ловери ️️️️➡️️ Brandon Njoku
46'
Замена
Салли Кайкай ️️️️➡️️ Элиас Качунга
46'
46'
Замена
Сэм Филд ️️️️➡️️ Лукас Андерсен
45' +1
Желтая карточка
Лукас Андерсен
36'
ГОЛ! 0:2! Пол Смит
Пас отдал Джимми Данн
13'
ГОЛ! 0:1! Михаэль Фрай
Пас отдал A. Lloyd
Желтая карточка
James Brophy
9'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кембридж Юнайтед
3
Дэнни Эндрю
ЛЗ
29
Connor O'Riordan
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
(К) ЦЗ
2
Liam Bennett
ЦЗ
10
Элиас Качунга
ПВ
4
Paul Digby
ЦФ
7
James Brophy
ЦФ
16
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
36
Daniel Barton
ЦФ
1
Jack Stevens
ЦФ
34
Brandon Njoku
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
Куинз Парк Рейнджерс
13
Джо Уолш
ВР
22
Кеннет Пал
ЛЗ
16
Лайам Моррисон
ЦЗ
3
Джимми Данн
ЦЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
(К) ЦП
40
Джонатан Варан
ЦП
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
28
A. Lloyd
ЦП
11
Пол Смит
ПВ
25
Лукас Андерсен
ЦФ
12
Михаэль Фрай
ЦФ
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
Кембридж Юнайтед
27
Vicente Reyes
ВР
15
Джабриль Окедина
ЦЗ
26
James Gibbons
ЦЗ
14
Кори Смит
ЦП
37
Amaru Kaunda
ЦП
19
Шейн Ловери
ЦФ
11
Салли Кайкай
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
1
Пауль Нарди
ВР
5
Стив Кук
ЦЗ
23
Hevertton Santos
ЦП
8
Сэм Филд
ЦП
17
Линдон Дайкс
ЦФ
26
Rayan Kolli
ЦФ
18
Жан Целар
ЦФ
27
D. Bennie
ЦФ
4-1-5
3
Эндрю
5
Моррисон
2
29
10
Качунга
16
34
1
36
7
3-4-1-2
13
Уолш
16
Моррисон
3
Данн
22
Пал
40
Варан
19
Диксон-Боннер
28
6
Кларк-Салтер
11
Смит
12
Фрай
25
Андерсен
29
15
Окедина
15
Окедина
29
7
14
Смит
14
Смит
7
34
19
Ловери
19
Ловери
34
10
Качунга
11
Кайкай
11
Кайкай
10
Качунга
40
Варан
23
23
40
Варан
25
Андерсен
8
Филд
8
Филд
25
Андерсен
11
Смит
17
Дайкс
17
Дайкс
11
Смит
12
Фрай
18
Целар
18
Целар
12
Фрай
28
27
27
28
Остались в запасе
Кембридж Юнайтед
Куинз Парк Рейнджерс
27
Vicente Reyes
ВР
26
James Gibbons
ЦЗ
37
Amaru Kaunda
ЦП
Главный тренер
Ричард Мани
1
Пауль Нарди
ВР
5
Стив Кук
ЦЗ
26
Rayan Kolli
ЦФ
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
Остались в запасе
27
Vicente Reyes
ВР
26
James Gibbons
ЦЗ
37
Amaru Kaunda
ЦП
Остались в запасе
1
Пауль Нарди
ВР
5
Стив Кук
ЦЗ
26
Rayan Kolli
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
Статистика матча Кембридж Юнайтед - Куинз Парк Рейнджерс
2
2
Всего ударов по воротам
16
13
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
59
41
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
5
Нарушения
10
14
Офсайды
1
2
Количество передач
607
420
Сейвы
2
3
Точность передач %
88
84
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
5
7
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