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Стокпорт Каунти
Блэкберн
Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
25 декабря 2023, 19:23
2
Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager
17 декабря 2023, 09:42
0
Кубок лиги. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму» (1:3), «Челси» и «Ливерпуль» прошли соперников
2 ноября 2023, 00:50
0
«Челси» – «Блэкберн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2023
1 ноября 2023, 19:40
0
«Тоттенхэм» сообщил о переходе 18-летнего защитника из «Блэкберна»
5 августа 2023, 13:36
0
Кубок Англии. «Вест Хэм» вышел в 1/16 финала, забив один гол команде из пятого дивизиона
12 января 2021, 00:55
0
Фергюсон: «Роналду мог бы оформлять хет-трики даже за «Стокпорт Каунти»
19 мая 2016, 09:09
12
Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
25 декабря 2023, 19:23
2
Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager
17 декабря 2023, 09:42
0
Кубок лиги. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму» (1:3), «Челси» и «Ливерпуль» прошли соперников
2 ноября 2023, 00:50
0
«Челси» – «Блэкберн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2023
1 ноября 2023, 19:40
0
«Тоттенхэм» сообщил о переходе 18-летнего защитника из «Блэкберна»
5 августа 2023, 13:36
0
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Последние матчи
Все
Стокпорт Каунти
Блэкберн
Англия. Первая лига, 8 тур
Барнсли
1 : 1
28.09.2024
Стокпорт Каунти
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Блэкберн
2 : 0
28.09.2024
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Престон
0 : 0
22.09.2024
Блэкберн
Англия. Первая лига, 7 тур
Стокпорт Каунти
1 : 4
21.09.2024
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 6 тур
Кроули Таун
1 : 1
14.09.2024
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 8 тур
Барнсли
1 : 1
28.09.2024
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 7 тур
Стокпорт Каунти
1 : 4
21.09.2024
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 6 тур
Кроули Таун
1 : 1
14.09.2024
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 4 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
31.08.2024
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 3 тур
Стокпорт Каунти
2 : 0
24.08.2024
Бристоль Роверс
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Блэкберн
2 : 0
28.09.2024
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Престон
0 : 0
22.09.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Блэкберн
3 : 0
14.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Бернли
1 : 1
31.08.2024
Блэкберн
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Блэкберн
1 : 2
27.08.2024
Блэкпул

Стокпорт Каунти - Блэкберн: обзор матча 13 августа 2024

Стокпорт Каунти
13.08.2024, вторник, 21:30
Англия. Кубок лиги, 1 раунд
1 : 6
Матч завершен
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Блэкберн
67' Д. Бакли (АГ)
8' С. Шмодикс
22' А. Вайманн
25' С. Шмодикс
31' Y. Ohashi
72' М. Гейе
88' Д. Вейл
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Стокпорт Каунти - Блэкберн
Матч завершен
Желтая карточка
Один Бэйли
90' +2
88'
ГОЛ! 1:6! Джек Вейл
Пас отдал Yuki Ohashi
72'
ГОЛ! 1:5! Махтар Гейе
Пас отдал Джон Бакли
ГОЛ в свои ворота! 1:4! Джон Бакли
67'
63'
Замена
Махтар Гейе ️️️️➡️️ Андреас Вайманн
63'
Замена
Льюис Трэвис ️️️️➡️️ Сондре Тронстад
63'
Замена
Джек Вейл ️️️️➡️️ Сэмми Шмодикс
46'
Замена
Кайл МакФадзин ️️️️➡️️ Каллум Бриттан
Замена
Каллум Кэмпс ️️️️➡️️ Sam Hughes
39'
31'
ГОЛ! 0:4! Yuki Ohashi
Пас отдал Джон Бакли
25'
ГОЛ! 0:3! Сэмми Шмодикс
Пас отдал Гарри Пикеринг
22'
ГОЛ! 0:2! Андреас Вайманн
8'
ГОЛ! 0:1! Сэмми Шмодикс
Пас отдал Арнор Сигурдссон
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стокпорт Каунти
3
Ибу Турай
ЛЗ
5
Sam Hughes
(К) ЦЗ
29
Jid Okeke
ЦП
24
Тайлер Оньянго
ЦП
31
Che Gardner
ЦП
27
Один Бэйли
АП
10
Джейден Феврье
ПВ
1
Ben Hinchliffe
ЦФ
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
15
Даниэль Батт
ЦЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
21
Джон Бакли
(К) ЦП
6
Сондре Тронстад
ЦП
7
Арнор Сигурдссон
АП
23
Сэмми Шмодикс
АП
14
Андреас Вайманн
ЦФ
23
Yuki Ohashi
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Стокпорт Каунти
8
Каллум Кэмпс
ЦП
7
Jack Diamond
ЦФ
20
Луи Барри
ЦФ
Блэкберн
13
Джо Хилтон
ВР
5
Доминик Хайам
ЦЗ
39
Leo Duru
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
4
Кайл МакФадзин
ЦЗ
11
Джо Ранкин-Костелло
ПЗ
10
Тирис Долан
ПВ
9
Махтар Гейе
ЦФ
77
Джек Вейл
ЦФ
2-3-2-1
3
Турай
5
29
24
Оньянго
31
27
Бэйли
10
Феврье
1
4-2-2-2
1
Пирс
2
Бриттан
15
Батт
17
Картер
3
Пикеринг
21
Бакли
6
Тронстад
7
Сигурдссон
23
Шмодикс
23
14
Вайманн
5
8
Кэмпс
8
Кэмпс
5
6
Тронстад
27
Трэвис
27
Трэвис
6
Тронстад
2
Бриттан
4
МакФадзин
4
МакФадзин
2
Бриттан
14
Вайманн
9
Гейе
9
Гейе
14
Вайманн
23
Шмодикс
77
Вейл
77
Вейл
23
Шмодикс
Остались в запасе
Стокпорт Каунти
Блэкберн
7
Jack Diamond
ЦФ
20
Луи Барри
ЦФ
13
Джо Хилтон
ВР
5
Доминик Хайам
ЦЗ
39
Leo Duru
ЦЗ
11
Джо Ранкин-Костелло
ПЗ
10
Тирис Долан
ПВ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Остались в запасе
7
Jack Diamond
ЦФ
20
Луи Барри
ЦФ
Остались в запасе
13
Джо Хилтон
ВР
5
Доминик Хайам
ЦЗ
39
Leo Duru
ЦЗ
11
Джо Ранкин-Костелло
ПЗ
10
Тирис Долан
ПВ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Статистика матча Стокпорт Каунти - Блэкберн
1
Всего ударов по воротам
2
24
Удары в створ
0
12
Владение мячом %
28
72
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
2
8
Нарушения
7
3
Офсайды
1
0
Количество передач
320
837
Сейвы
6
0
Точность передач %
75
90
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
1
23
Удары из-за пределов штрафной
1
1
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