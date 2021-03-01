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Лейтон Ориент
Ньюпорт Каунти
В «МЮ» обсуждают наказание для Рэшфорда: он пропустил тренировку и матч из-за болезни, но его ранее видели в ночном клубе
29 января, 13:14
2
Кубок Англии. «МЮ» обыграл «Ньюпорт» (4:2) из 4-го дивизиона благодаря голу Антони
28 января, 21:27
0
«Шеффилд Юнайтед» повторил антирекорд английского футбола, проиграв 21 из 26 стартовых матчей чемпионата
1 марта 2021, 12:19
0
Вратарь «Ньюпорта» Кинг забил самый дальний гол в истории футбола
22 января 2021, 20:59
6
«Тоттенхэм» сыграет с «Челси» в 1/8 финала Кубка лиги. Матч с «Лейтон Ориент» официально отменен
25 сентября 2020, 14:55
0
«Тоттенхэм» сыграет с «Челси» в 1/8 финала Кубка лиги. Матч с «Лейтон Ориент» официально отменен
25 сентября 2020, 14:55
0
Яя Туре тренируется с «Лейтон Ориент» из четвертого английского дивизиона
24 июля 2020, 13:49
1
Нолан назначен играющим тренером «Лейтон Ориент»
21 января 2016, 14:22
1
В «МЮ» обсуждают наказание для Рэшфорда: он пропустил тренировку и матч из-за болезни, но его ранее видели в ночном клубе
29 января, 13:14
2
Кубок Англии. «МЮ» обыграл «Ньюпорт» (4:2) из 4-го дивизиона благодаря голу Антони
28 января, 21:27
0
«Шеффилд Юнайтед» повторил антирекорд английского футбола, проиграв 21 из 26 стартовых матчей чемпионата
1 марта 2021, 12:19
0
Вратарь «Ньюпорта» Кинг забил самый дальний гол в истории футбола
22 января 2021, 20:59
6
Игрока «Ньюпорта» дисквалифицировали на пять матчей за укус соперника
13 сентября 2019, 18:40
2
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Лейтон Ориент
Ньюпорт Каунти
Англия. Первая лига, 8 тур
Лейтон Ориент
0 : 0
28.09.2024
Рексхэм
Англия. Вторая лига, 8 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 1
28.09.2024
Крю Александра
Англия. Первая лига, 5 тур
Лейтон Ориент
2 : 2
24.09.2024
Питерборо Юнайтед
Англия. Вторая лига, 7 тур
Бэрроу
2 : 0
21.09.2024
Ньюпорт Каунти
Англия. Первая лига, 7 тур
Стокпорт Каунти
1 : 4
21.09.2024
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 8 тур
Лейтон Ориент
0 : 0
28.09.2024
Рексхэм
Англия. Первая лига, 5 тур
Лейтон Ориент
2 : 2
24.09.2024
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 7 тур
Стокпорт Каунти
1 : 4
21.09.2024
Лейтон Ориент
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Брентфорд
3 : 1
17.09.2024
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 6 тур
Рединг
0 : 1
14.09.2024
Лейтон Ориент
Англия. Вторая лига, 8 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 1
28.09.2024
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 7 тур
Бэрроу
2 : 0
21.09.2024
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 6 тур
Суиндон Таун
4 : 0
14.09.2024
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 5 тур
Ньюпорт Каунти
1 : 4
07.09.2024
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 4 тур
Моркамб
0 : 1
31.08.2024
Ньюпорт Каунти

Лейтон Ориент - Ньюпорт Каунти: обзор матча 13 августа 2024

Лейтон Ориент
13.08.2024, вторник, 21:30
Англия. Кубок лиги, 1 раунд
4 : 1
Матч завершен
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Ньюпорт Каунти
1' D. Agyei
45+7' Д. Джайесими
51' Б. Купер
74' C. Kelman
61' Д. Кларк
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Лейтон Ориент - Ньюпорт Каунти
Матч завершен
89'
Замена
Cameron Evans ️️️️➡️️ Люк Джефкотт
Замена
Darren Pratley ️️️️➡️️ Диалланг Джайесими
75'
ГОЛ! 4:1! Charlie Kelman
Пас отдал Сонни Перкинс
74'
70'
Замена
Cameron Antwi ️️️️➡️️ Ciaran Brennan
70'
Замена
Кортни Бейкер-Ричардсон ️️️️➡️️ Kiban Rai
Замена
Omar Beckles ️️️️➡️️ Льюис Уоррингтон
67'
61'
ГОЛ! 3:1! Джеймс Кларк
Пас отдал Энтони Дрисколл-Гленнон
Желтая карточка
Льюис Уоррингтон
60'
Замена
Jordan Brown ️️️️➡️️ Шон Клэр
60'
Замена
Charlie Kelman ️️️️➡️️ Daniel Agyei
59'
59'
Замена
Бобби Камва ️️️️➡️️ Nathan Wood
59'
Замена
Джеймс Кларк ️️️️➡️️ Kyle Jameson
54'
Желтая карточка
Kyle Jameson
ГОЛ! 3:0! Брендон Купер
Пас отдал Oliver O'Neill
51'
Замена
Oliver O'Neill ️️️️➡️️ Итан Гэлбрейт
46'
ГОЛ! 2:0! Диалланг Джайесими
Пас отдал Шон Клэр
45' +7
ГОЛ! 1:0! Daniel Agyei
Пас отдал Джейден Суини
1'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лейтон Ориент
1
Zachary Hemming
ВР
3
Джейден Суини
ЛАЗ
6
Брендон Купер
(К) ЦЗ
2
Томас Джеймс
ПАЗ
20
Сонни Перкинс
ЛП
22
Итан Гэлбрейт
ЦП
28
Шон Клэр
ЦП
16
Льюис Уоррингтон
ЦП
27
Диалланг Джайесими
ПВ
29
Zech Obiero
ЦФ
7
Daniel Agyei
ЦФ
Ньюпорт Каунти
13
Jacob Carney
ВР
4
Matthew Baker
ЦЗ
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
24
Аарон Уайлдиг
(К) ЦП
22
Nathan Wood
ЦП
14
Kai Whitmore
ЦП
19
Шейн МакЛафлин
ПП
23
Kyle Jameson
ЦФ
18
Kiban Rai
ЦФ
6
Ciaran Brennan
ЦФ
31
Люк Джефкотт
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Лейтон Ориент
13
Samuel Howes
ВР
34
Phillip Chinedu
ЦЗ
19
Omar Beckles
ЦЗ
18
Darren Pratley
ЦЗ
21
Oliver O'Neill
ЦП
31
Makai Welch
ЦП
32
Charlie Pegrum
ЦП
23
Charlie Kelman
ЦФ
8
Jordan Brown
ЦФ
Ньюпорт Каунти
15
Josh Seberry
ЦЗ
29
Nelson Sanca
ЦЗ
5
Джеймс Кларк
ЦЗ
11
Cameron Antwi
ЦП
7
Бобби Камва
ЦФ
26
Cameron Evans
ЦФ
1
Nick Townsend
ЦФ
9
Кортни Бейкер-Ричардсон
ЦФ
1-2-4-1-2
1
6
Купер
3
Суини
2
Джеймс
20
Перкинс
28
Клэр
16
Уоррингтон
22
Гэлбрейт
27
Джайесими
7
29
2-4-4
13
4
3
Дрисколл-Гленнон
19
МакЛафлин
22
14
24
Уайлдиг
31
Джефкотт
6
18
23
16
Уоррингтон
19
19
16
Уоррингтон
27
Джайесими
18
18
27
Джайесими
22
Гэлбрейт
21
21
22
Гэлбрейт
7
23
23
7
28
Клэр
8
8
28
Клэр
23
5
Кларк
5
Кларк
23
6
11
11
6
22
7
Камва
7
Камва
22
31
Джефкотт
26
26
31
Джефкотт
18
9
Бейкер-Ричардсон
9
Бейкер-Ричардсон
18
Остались в запасе
Лейтон Ориент
Ньюпорт Каунти
13
Samuel Howes
ВР
34
Phillip Chinedu
ЦЗ
31
Makai Welch
ЦП
32
Charlie Pegrum
ЦП
15
Josh Seberry
ЦЗ
29
Nelson Sanca
ЦЗ
1
Nick Townsend
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Остались в запасе
13
Samuel Howes
ВР
34
Phillip Chinedu
ЦЗ
31
Makai Welch
ЦП
32
Charlie Pegrum
ЦП
Остались в запасе
15
Josh Seberry
ЦЗ
29
Nelson Sanca
ЦЗ
1
Nick Townsend
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Статистика матча Лейтон Ориент - Ньюпорт Каунти
1
1
Всего ударов по воротам
10
5
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
49
51
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
2
Нарушения
16
7
Офсайды
2
3
Количество передач
445
465
Сейвы
0
2
Точность передач %
81
81
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
1
2
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