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Судьи
Главный судья:
Игорь Захаров (Москва)
Помощники:
А.Малородов (Саратов), О.Поглазов (Йошкар-Ола)

Ахмат - Спартак

27.06.2007, Среда, 18:00 мск Россия. Кубок, 1/16 финала Ахмат - Спартак
Россия. Премьер-лига 2005
22 тур
11 сентября, воскресенье 00:00 Ахмат 1:2 Спартак
7 тур
1 мая, воскресенье 00:00 Спартак 3:0 Ахмат
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