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Судьи
Главный судья:
Николай Иванов (Санкт-Петербург)
Помощники:
Н.Голубев, А.Лагун (оба – Санкт-Петербург)

СКА - Ростов

27.06.2007, Среда, 19:00 мск Россия. Кубок, 1/16 финала СКА - Ростов
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