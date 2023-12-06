Кубок Германии. «Байер» вышел в 1/4 финала, «Айнтрахт» вылетел от команды из 3-й Бундеслиги
Производитель медицинской марихуаны стал спонсором клуба второй Бундеслиги
Защитник «Штутгарта» забил самый дальний автогол в истории Кубка Германии
«Я на 100% перерос этот клуб». Жиров собирается покинуть «Зандхаузен»
«Падерборн» арендовал Адеми у «Химок»
Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
Кубок Германии. «Байер» дома вылетел от клуба второй Бундеслиги «Карлсруэ», Лунев был в запасе
Дзюбу перед матчем с «Карлсруэ» пригласили на шашлык
Кержаков, Чистяков, Мостовой – в старте «Зенита» на игру с «Карлсруэ». Дзюба – в запасе
«Зенит» сыграет с «Вердером», «Шальке» и «Карлсруэ» на сборе в Австрии
Кубок Германии. «Байер» вышел в 1/4 финала, «Айнтрахт» вылетел от команды из 3-й Бундеслиги
Производитель медицинской марихуаны стал спонсором клуба второй Бундеслиги
Защитник «Штутгарта» забил самый дальний автогол в истории Кубка Германии
«Я на 100% перерос этот клуб». Жиров собирается покинуть «Зандхаузен»
«Падерборн» арендовал Адеми у «Химок»