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Определился второй клуб, который вылетел из Бундеслиги
Бундеслига. «Бавария» обыграла «Кельн»
«Бавария» – «Кельн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
«Бавария» – «Кельн»: прогноз на матч 29 тура немецкой Бундеслиги,13 апреля
Клозе возглавил девятикратных чемпионов Германии
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ЦСКА сделал предложение «Нюрнбергу» по аренде лучшего бомбардира клуба
Определился второй клуб, который вылетел из Бундеслиги
Бундеслига. «Бавария» обыграла «Кельн»
«Бавария» – «Кельн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
«Бавария» – «Кельн»: прогноз на матч 29 тура немецкой Бундеслиги,13 апреля
«Кельн» – «Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2024