Кубок Германии. «Бавария» обыграла «Ульм» (4:0), у 34-летнего Мюллера 2+1
Обзор матча «Ульм 1846» – «Бавария» голы и лучшие моменты (Видео)
«Ульм 1846» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2024
Сенсационная замена в Германии: клуб выпустил крутого блогера. И он забил!
Только один победитель ЛЧ выступает сейчас не в высшем дивизионе
Сенсационная замена в Германии: клуб выпустил крутого блогера. И он забил!
Только один победитель ЛЧ выступает сейчас не в высшем дивизионе
Хаджикадунич ушел из «Ростова» в немецкий клуб
Сазонов может перейти из «Динамо» в «Гамбург»
«Штутгарт» сохранил прописку в Бундеслиге, забив «Гамбургу» 6 голов в 2 матчах
Кубок Германии. «Бавария» обыграла «Ульм» (4:0), у 34-летнего Мюллера 2+1
Обзор матча «Ульм 1846» – «Бавария» голы и лучшие моменты (Видео)
«Ульм 1846» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2024
Sport24: Гогуа пропустит матч с «Уфой» из-за остаточной травмы задней поверхности бедра
Жеребьевка Кубка Африки-2019. Камерун и Гана попали в одну группу, Египет сыграет с ДР Конго, Угандой и Зимбабве