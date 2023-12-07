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Гамбург
Ульм 1846
Кубок Германии. «Бавария» обыграла «Ульм» (4:0), у 34-летнего Мюллера 2+1
16 августа, 23:59
0
Обзор матча «Ульм 1846» – «Бавария» голы и лучшие моменты (Видео)
16 августа, 23:44
0
«Ульм 1846» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2024
16 августа, 20:30
0
Сенсационная замена в Германии: клуб выпустил крутого блогера. И он забил!
7 декабря 2023, 17:33
0
Только один победитель ЛЧ выступает сейчас не в высшем дивизионе
22 сентября 2023, 21:35
0
Сенсационная замена в Германии: клуб выпустил крутого блогера. И он забил!
7 декабря 2023, 17:33
0
Только один победитель ЛЧ выступает сейчас не в высшем дивизионе
22 сентября 2023, 21:35
0
Хаджикадунич ушел из «Ростова» в немецкий клуб
6 июля 2023, 22:11
2
Сазонов может перейти из «Динамо» в «Гамбург»
19 июня 2023, 13:37
2
«Штутгарт» сохранил прописку в Бундеслиге, забив «Гамбургу» 6 голов в 2 матчах
5 июня 2023, 23:51
0
Кубок Германии. «Бавария» обыграла «Ульм» (4:0), у 34-летнего Мюллера 2+1
16 августа, 23:59
0
Обзор матча «Ульм 1846» – «Бавария» голы и лучшие моменты (Видео)
16 августа, 23:44
0
«Ульм 1846» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2024
16 августа, 20:30
0
Sport24: Гогуа пропустит матч с «Уфой» из-за остаточной травмы задней поверхности бедра
29 октября 2019, 20:08
4
Жеребьевка Кубка Африки-2019. Камерун и Гана попали в одну группу, Египет сыграет с ДР Конго, Угандой и Зимбабве
13 апреля 2019, 00:21
1
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Последние матчи
Все
Гамбург
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Гамбург
2 : 2
28.09.2024
Падерборн
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Ульм 1846
3 : 1
27.09.2024
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
1 : 3
22.09.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Кайзерслаутерн
2 : 2
21.09.2024
Гамбург
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Гамбург
5 : 0
15.09.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Гамбург
2 : 2
28.09.2024
Падерборн
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Кайзерслаутерн
2 : 2
21.09.2024
Гамбург
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Гамбург
5 : 0
15.09.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Гамбург
4 : 1
31.08.2024
Пройссен
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Ганновер-96
1 : 0
23.08.2024
Гамбург
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Ульм 1846
3 : 1
27.09.2024
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
1 : 3
22.09.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Ульм 1846
1 : 2
14.09.2024
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Падерборн
0 : 0
01.09.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Ульм 1846
1 : 2
25.08.2024
Фортуна

Гамбург - Ульм 1846: обзор матча 10 мая 2025

Гамбург
10.05.2025, суббота, 00:00
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
- : -
Не начался
Ульм 1846
Матч
Таблица
Комментарии
Статистика матча Гамбург - Ульм 1846
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Угловые удары
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Точность передач %
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Удары мимо ворот
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Блокированные удары
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Удары из пределов штрафной
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Удары из-за пределов штрафной
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xG (ожидаемые голы)
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Германия. Вторая Бундеслига
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Будущие
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
- : -
04.10.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Падерборн
- : -
04.10.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кельн
- : -
05.10.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
- : -
05.10.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
- : -
05.10.2024
Пройссен
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
- : -
04.10.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Падерборн
- : -
04.10.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кельн
- : -
05.10.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
- : -
05.10.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
- : -
05.10.2024
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