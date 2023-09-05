В Германии 16-летний футболист погиб, искупавшись в озере
«Локомотив» ведет переговоры о покупке лучшего бомбардира «Шальке»
«РБ Лейпциг» подписал 18-летнего хавбека, на которого претендовала «Бавария»
«Бохум» сохранил место в Бундеслиге, отыгравшись после поражения 0:3
Кубок Германии. «Байер» разгромил другой бывший клуб Булыкина (4:0) и вышел в финал
В Германии 16-летний футболист погиб, искупавшись в озере
«Бохум» сохранил место в Бундеслиге, отыгравшись после поражения 0:3
Кубок Германии. «Байер» разгромил другой бывший клуб Булыкина (4:0) и вышел в финал
«Байер» – «Фортуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 апреля 2024
«Байер» – «Фортуна»: прогноз на полуфинал Кубка Германии, 3 апреля
«Локомотив» ведет переговоры о покупке лучшего бомбардира «Шальке»
«РБ Лейпциг» подписал 18-летнего хавбека, на которого претендовала «Бавария»
«Шальке» грозит потеря профессионального статуса из-за долгов – ранее клуб отказался от денег «Газпрома»
«Локомотив» близок к покупке экс-игрока «Зенита» и «Шальке»: известна сумма трансфера
«Хоффенхайм» оригинально презентовал игрока, который в прошлом сезоне сломал угловой флаг на стадионе клуба