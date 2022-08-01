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В Германии 16-летний футболист погиб, искупавшись в озере
«Бохум» сохранил место в Бундеслиге, отыгравшись после поражения 0:3
Кубок Германии. «Байер» разгромил другой бывший клуб Булыкина (4:0) и вышел в финал
«Байер» – «Фортуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 апреля 2024
«Байер» – «Фортуна»: прогноз на полуфинал Кубка Германии, 3 апреля