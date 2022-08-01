Кубок Германии. «Байер» разгромил другой бывший клуб Булыкина (4:0) и вышел в финал

«Бохум» сохранил место в Бундеслиге, отыгравшись после поражения 0:3

В Германии 16-летний футболист погиб, искупавшись в озере

«Герта» Шварца и Эджуке вылетела в 1/32 финала Кубка Германии от команды из второй Бундеслиги

В Германии впервые за 30 лет президентом клуба выбрали женщину

Кубок Германии. «Боруссия» Д переиграла на выезде «Айнтархт» из Брауншвейга

Игрок 3 дивизиона Германии не забил в пустые ворота. Партнер попал в него мячом на добивании