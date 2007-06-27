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Судьи
Главный судья:
Сергей Тимофеев (Азов)
Помощники:
М.Новокшонов (Ижевск), О.Целовальников (Астрахань)

Авангард - Динамо

27.06.2007, Среда, 18:30 мск Трансляция: Совместно с fcdin.com Россия. Кубок, 1/16 финала Авангард - Динамо
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