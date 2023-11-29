Определился второй клуб, который вылетел из Бундеслиги
Бундеслига. «Бавария» обыграла «Кельн»
«Бавария» – «Кельн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
«Бавария» – «Кельн»: прогноз на матч 29 тура немецкой Бундеслиги,13 апреля
«Кельн» – «Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2024
Определился второй клуб, который вылетел из Бундеслиги
Бундеслига. «Бавария» обыграла «Кельн»
«Бавария» – «Кельн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
«Бавария» – «Кельн»: прогноз на матч 29 тура немецкой Бундеслиги,13 апреля
«Кельн» – «Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2024
В Германии умер 25-летний футболист
Немецкий футболист Безушков получит российский паспорт. Им интересуются клубы РПЛ
Кубок Германии. «Вердер» стал последним полуфиналистом
Кубок Германии. «Лейпциг» разгромил «Бохум», голы Джорджа и Кеннеди помогли «Регенсбургу» пройти «Кельн» и другие результаты