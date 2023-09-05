«Локомотив» ведет переговоры о покупке лучшего бомбардира «Шальке»
«РБ Лейпциг» подписал 18-летнего хавбека, на которого претендовала «Бавария»
Кубок Германии. «Байер» в меньшинстве удержал победу над «Кайзерслаутерном» (1:0) и оформил золотой дубль
«Кайзерслаутерн» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024
«Кайзерслаутерн» – «Байер»: прогноз на финальный матч Кубка Германии, 25 мая
Кубок Германии. «Байер» в меньшинстве удержал победу над «Кайзерслаутерном» (1:0) и оформил золотой дубль
«Кайзерслаутерн» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024
«Кайзерслаутерн» – «Байер»: прогноз на финальный матч Кубка Германии, 25 мая
Определился первый финалист Кубка Германии
В Кубке Германии сформировался уникальный состав полуфиналистов
«Локомотив» ведет переговоры о покупке лучшего бомбардира «Шальке»
«РБ Лейпциг» подписал 18-летнего хавбека, на которого претендовала «Бавария»
«Шальке» грозит потеря профессионального статуса из-за долгов – ранее клуб отказался от денег «Газпрома»
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«Хоффенхайм» оригинально презентовал игрока, который в прошлом сезоне сломал угловой флаг на стадионе клуба