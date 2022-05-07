Бундеслига. «Фрайбург» сыграл вничью с «Гройтер Фюртом» и поднялся в зону ЛЧ; «Герта» в дебютном матче Магата разгромила «Хоффенхайм»

Бундеслига. «Боруссия» Д победила «Гройтер Фюрт» и гарантировала себе второе место

Определились пары 1/8 финала Кубка Германии

Кубок Германии. «Байер» дома вылетел от клуба второй Бундеслиги «Карлсруэ», Лунев был в запасе

Дзюбу перед матчем с «Карлсруэ» пригласили на шашлык

Кержаков, Чистяков, Мостовой – в старте «Зенита» на игру с «Карлсруэ». Дзюба – в запасе