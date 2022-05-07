Определился второй клуб, который вылетел из Бундеслиги
Бундеслига. «Бавария» обыграла «Кельн»
«Бавария» – «Кельн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
«Бавария» – «Кельн»: прогноз на матч 29 тура немецкой Бундеслиги,13 апреля
«Кельн» – «Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2024
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Бундеслига. «Лейпциг» Тедеско уступил дома «Униону»; гол и ассист Азмуна помогли «Байеру» разгромить «Гройтер Фюрт»
Азмун забил дебютный гол за «Байер»
Бундеслига. «Фрайбург» сыграл вничью с «Гройтер Фюртом» и поднялся в зону ЛЧ; «Герта» в дебютном матче Магата разгромила «Хоффенхайм»
Бундеслига. «РБ Лейпциг» Тедеско разгромил «Гройтер Фюрт» – 6:1
Определился второй клуб, который вылетел из Бундеслиги
Бундеслига. «Бавария» обыграла «Кельн»
«Бавария» – «Кельн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
«Бавария» – «Кельн»: прогноз на матч 29 тура немецкой Бундеслиги,13 апреля
«Кельн» – «Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2024