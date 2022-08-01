Кубок Германии. «Бавария» обыграла «Ульм» (4:0), у 34-летнего Мюллера 2+1
Обзор матча «Ульм 1846» – «Бавария» голы и лучшие моменты (Видео)
«Ульм 1846» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2024
«Герта» Шварца и Эджуке вылетела в 1/32 финала Кубка Германии от команды из второй Бундеслиги
В Германии впервые за 30 лет президентом клуба выбрали женщину
«Герта» Шварца и Эджуке вылетела в 1/32 финала Кубка Германии от команды из второй Бундеслиги
В Германии впервые за 30 лет президентом клуба выбрали женщину
Кубок Германии. «Боруссия» Д переиграла на выезде «Айнтархт» из Брауншвейга
Игрок 3 дивизиона Германии не забил в пустые ворота. Партнер попал в него мячом на добивании
Бундеслига. «Вольфсбург» победил «Айнтрахт» и сохранил прописку в лиге
Кубок Германии. «Бавария» обыграла «Ульм» (4:0), у 34-летнего Мюллера 2+1
Обзор матча «Ульм 1846» – «Бавария» голы и лучшие моменты (Видео)
«Ульм 1846» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2024
Sport24: Гогуа пропустит матч с «Уфой» из-за остаточной травмы задней поверхности бедра
Жеребьевка Кубка Африки-2019. Камерун и Гана попали в одну группу, Египет сыграет с ДР Конго, Угандой и Зимбабве