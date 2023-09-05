«Локомотив» ведет переговоры о покупке лучшего бомбардира «Шальке»
«РБ Лейпциг» подписал 18-летнего хавбека, на которого претендовала «Бавария»
Бундеслига. «Боруссия» Д разгромила «Дармштадт» в последнем матче перед финалом ЛЧ
Ройс оформил 1+1 за тайм в последнем матче за «Боруссию» в Бундеслиге
«Боруссия Д» – «Дармштадт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2024
Бундеслига. «Боруссия» Д разгромила «Дармштадт» в последнем матче перед финалом ЛЧ
Ройс оформил 1+1 за тайм в последнем матче за «Боруссию» в Бундеслиге
«Боруссия Д» – «Дармштадт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2024
«Боруссия» Д – «Дармштадт 98»: прогноз на матч 34 тура немецкой Бундеслиги, 18 мая
«Дармштадт» стал 4-м клубом в топ-5 лиг, потерявшим шансы на сохранение прописки в элите
«Локомотив» ведет переговоры о покупке лучшего бомбардира «Шальке»
«РБ Лейпциг» подписал 18-летнего хавбека, на которого претендовала «Бавария»
«Шальке» грозит потеря профессионального статуса из-за долгов – ранее клуб отказался от денег «Газпрома»
«Локомотив» близок к покупке экс-игрока «Зенита» и «Шальке»: известна сумма трансфера
«Хоффенхайм» оригинально презентовал игрока, который в прошлом сезоне сломал угловой флаг на стадионе клуба