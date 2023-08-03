Кубок Германии. «Бавария» обыграла «Ульм» (4:0), у 34-летнего Мюллера 2+1
Обзор матча «Ульм 1846» – «Бавария» голы и лучшие моменты (Видео)
«Ульм 1846» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2024
Клозе возглавил девятикратных чемпионов Германии
Дортмундская «Боруссия» арендовала игрока, чья фамилия связана с «Шальке»
Клозе возглавил девятикратных чемпионов Германии
Дортмундская «Боруссия» арендовала игрока, чья фамилия связана с «Шальке»
Фанаты едва не обрушили трибуну на матче Кубка Германии: видео, которое вызывает тревогу
Агент Дуа прокомментировал новость об интересе ЦСКА к форварду «Нюрнберга»
ЦСКА сделал предложение «Нюрнбергу» по аренде лучшего бомбардира клуба
Кубок Германии. «Бавария» обыграла «Ульм» (4:0), у 34-летнего Мюллера 2+1
Обзор матча «Ульм 1846» – «Бавария» голы и лучшие моменты (Видео)
«Ульм 1846» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2024
Sport24: Гогуа пропустит матч с «Уфой» из-за остаточной травмы задней поверхности бедра
Жеребьевка Кубка Африки-2019. Камерун и Гана попали в одну группу, Египет сыграет с ДР Конго, Угандой и Зимбабве