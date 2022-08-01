«Герта» Шварца и Эджуке вылетела в 1/32 финала Кубка Германии от команды из второй Бундеслиги
В Германии впервые за 30 лет президентом клуба выбрали женщину
Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
Кубок Германии. «Байер» дома вылетел от клуба второй Бундеслиги «Карлсруэ», Лунев был в запасе
Дзюбу перед матчем с «Карлсруэ» пригласили на шашлык
Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
Кубок Германии. «Байер» дома вылетел от клуба второй Бундеслиги «Карлсруэ», Лунев был в запасе
Дзюбу перед матчем с «Карлсруэ» пригласили на шашлык
Кержаков, Чистяков, Мостовой – в старте «Зенита» на игру с «Карлсруэ». Дзюба – в запасе
«Зенит» сыграет с «Вердером», «Шальке» и «Карлсруэ» на сборе в Австрии
«Герта» Шварца и Эджуке вылетела в 1/32 финала Кубка Германии от команды из второй Бундеслиги
В Германии впервые за 30 лет президентом клуба выбрали женщину
Кубок Германии. «Боруссия» Д переиграла на выезде «Айнтархт» из Брауншвейга
Игрок 3 дивизиона Германии не забил в пустые ворота. Партнер попал в него мячом на добивании
Бундеслига. «Вольфсбург» победил «Айнтрахт» и сохранил прописку в лиге