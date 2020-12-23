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Дармштадт
Эльверсберг
Бундеслига. «Боруссия» Д разгромила «Дармштадт» в последнем матче перед финалом ЛЧ
18 мая, 18:34
0
Ройс оформил 1+1 за тайм в последнем матче за «Боруссию» в Бундеслиге
18 мая, 17:30
0
«Боруссия Д» – «Дармштадт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2024
18 мая, 10:57
0
«Боруссия» Д – «Дармштадт 98»: прогноз на матч 34 тура немецкой Бундеслиги, 18 мая
18 мая, 09:47
0
«Дармштадт» стал 4-м клубом в топ-5 лиг, потерявшим шансы на сохранение прописки в элите
29 апреля, 13:13
0
Бундеслига. «Боруссия» Д разгромила «Дармштадт» в последнем матче перед финалом ЛЧ
18 мая, 18:34
0
Ройс оформил 1+1 за тайм в последнем матче за «Боруссию» в Бундеслиге
18 мая, 17:30
0
«Боруссия Д» – «Дармштадт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2024
18 мая, 10:57
0
«Боруссия» Д – «Дармштадт 98»: прогноз на матч 34 тура немецкой Бундеслиги, 18 мая
18 мая, 09:47
0
«Дармштадт» стал 4-м клубом в топ-5 лиг, потерявшим шансы на сохранение прописки в элите
29 апреля, 13:13
0
Кубок Германии. «Боруссия» М забила «Эльверсбергу» пять безответных мячей
23 декабря 2020, 00:37
0
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Последние матчи
Все
Дармштадт
Эльверсберг
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Герта
1 : 4
29.09.2024
Эльверсберг
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Дармштадт
1 : 2
28.09.2024
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
1 : 3
22.09.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
3 : 5
20.09.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Гройтер Фюрт
0 : 0
15.09.2024
Эльверсберг
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Дармштадт
1 : 2
28.09.2024
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
3 : 5
20.09.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Дармштадт
1 : 1
14.09.2024
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Эльверсберг
4 : 0
31.08.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Дармштадт
1 : 1
25.08.2024
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Герта
1 : 4
29.09.2024
Эльверсберг
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
1 : 3
22.09.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Гройтер Фюрт
0 : 0
15.09.2024
Эльверсберг
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Эльверсберг
4 : 0
31.08.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Карлсруэ
3 : 2
23.08.2024
Эльверсберг

Дармштадт - Эльверсберг: обзор матча 08 февраля 2025

Дармштадт
08.02.2025, суббота, 00:00
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
- : -
Не начался
Эльверсберг
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Дармштадт - Эльверсберг
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
0
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Угловые удары
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Нарушения
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0
Офсайды
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Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Германия. Вторая Бундеслига
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Текущие
Будущие
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
- : -
04.10.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Падерборн
- : -
04.10.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кельн
- : -
05.10.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
- : -
05.10.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
- : -
05.10.2024
Пройссен
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
- : -
04.10.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Падерборн
- : -
04.10.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кельн
- : -
05.10.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
- : -
05.10.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
- : -
05.10.2024
Пройссен
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