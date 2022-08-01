Определился второй клуб, который вылетел из Бундеслиги

«Герта» Шварца и Эджуке вылетела в 1/32 финала Кубка Германии от команды из второй Бундеслиги

В Германии впервые за 30 лет президентом клуба выбрали женщину

Кубок Германии. «Боруссия» Д переиграла на выезде «Айнтархт» из Брауншвейга

Игрок 3 дивизиона Германии не забил в пустые ворота. Партнер попал в него мячом на добивании