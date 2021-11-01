Кубок Германии. «Байер» разгромил другой бывший клуб Булыкина (4:0) и вышел в финал

«Бохум» сохранил место в Бундеслиге, отыгравшись после поражения 0:3

В Германии 16-летний футболист погиб, искупавшись в озере

Определились пары 1/8 финала Кубка Германии

Кубок Германии. «Байер» дома вылетел от клуба второй Бундеслиги «Карлсруэ», Лунев был в запасе

Дзюбу перед матчем с «Карлсруэ» пригласили на шашлык

Кержаков, Чистяков, Мостовой – в старте «Зенита» на игру с «Карлсруэ». Дзюба – в запасе