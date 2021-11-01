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Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
Кубок Германии. «Байер» дома вылетел от клуба второй Бундеслиги «Карлсруэ», Лунев был в запасе
Дзюбу перед матчем с «Карлсруэ» пригласили на шашлык
Кержаков, Чистяков, Мостовой – в старте «Зенита» на игру с «Карлсруэ». Дзюба – в запасе
«Зенит» сыграет с «Вердером», «Шальке» и «Карлсруэ» на сборе в Австрии
В Германии 16-летний футболист погиб, искупавшись в озере
«Бохум» сохранил место в Бундеслиге, отыгравшись после поражения 0:3
Кубок Германии. «Байер» разгромил другой бывший клуб Булыкина (4:0) и вышел в финал
«Байер» – «Фортуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 апреля 2024
«Байер» – «Фортуна»: прогноз на полуфинал Кубка Германии, 3 апреля