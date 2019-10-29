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Кайзерслаутерн
Ульм 1846
Кубок Германии. «Бавария» обыграла «Ульм» (4:0), у 34-летнего Мюллера 2+1
16 августа, 23:59
0
Обзор матча «Ульм 1846» – «Бавария» голы и лучшие моменты (Видео)
16 августа, 23:44
0
«Ульм 1846» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2024
16 августа, 20:30
0
Кубок Германии. «Байер» в меньшинстве удержал победу над «Кайзерслаутерном» (1:0) и оформил золотой дубль
25 мая, 23:05
0
«Кайзерслаутерн» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024
25 мая, 10:49
0
Кубок Германии. «Байер» в меньшинстве удержал победу над «Кайзерслаутерном» (1:0) и оформил золотой дубль
25 мая, 23:05
0
«Кайзерслаутерн» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024
25 мая, 10:49
0
«Кайзерслаутерн» – «Байер»: прогноз на финальный матч Кубка Германии, 25 мая
25 мая, 09:27
0
Определился первый финалист Кубка Германии
3 апреля, 00:07
0
В Кубке Германии сформировался уникальный состав полуфиналистов
13 марта, 14:25
3
Кубок Германии. «Бавария» обыграла «Ульм» (4:0), у 34-летнего Мюллера 2+1
16 августа, 23:59
0
Обзор матча «Ульм 1846» – «Бавария» голы и лучшие моменты (Видео)
16 августа, 23:44
0
«Ульм 1846» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2024
16 августа, 20:30
0
Sport24: Гогуа пропустит матч с «Уфой» из-за остаточной травмы задней поверхности бедра
29 октября 2019, 20:08
4
Жеребьевка Кубка Африки-2019. Камерун и Гана попали в одну группу, Египет сыграет с ДР Конго, Угандой и Зимбабве
13 апреля 2019, 00:21
1
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Все
Кайзерслаутерн
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Ян Регенсбург
0 : 0
28.09.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Ульм 1846
3 : 1
27.09.2024
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
1 : 3
22.09.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Кайзерслаутерн
2 : 2
21.09.2024
Гамбург
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Ганновер-96
3 : 1
14.09.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Ян Регенсбург
0 : 0
28.09.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Кайзерслаутерн
2 : 2
21.09.2024
Гамбург
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Ганновер-96
3 : 1
14.09.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Кайзерслаутерн
3 : 4
31.08.2024
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Пройссен
0 : 1
24.08.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Ульм 1846
3 : 1
27.09.2024
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
1 : 3
22.09.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Ульм 1846
1 : 2
14.09.2024
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Падерборн
0 : 0
01.09.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Ульм 1846
1 : 2
25.08.2024
Фортуна

Кайзерслаутерн - Ульм 1846: обзор матча 18 января 2025

Кайзерслаутерн
18.01.2025, суббота, 00:00
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
- : -
Не начался
Ульм 1846
Матч
Личные встречи
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Комментарии
Статистика матча Кайзерслаутерн - Ульм 1846
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Угловые удары
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Офсайды
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Сейвы
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Точность передач %
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Удары мимо ворот
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Блокированные удары
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Удары из пределов штрафной
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Удары из-за пределов штрафной
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xG (ожидаемые голы)
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Германия. Вторая Бундеслига
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Будущие
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
- : -
04.10.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Падерборн
- : -
04.10.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кельн
- : -
05.10.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
- : -
05.10.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
- : -
05.10.2024
Пройссен
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
- : -
04.10.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Падерборн
- : -
04.10.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кельн
- : -
05.10.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
- : -
05.10.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
- : -
05.10.2024
Пройссен
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