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Нюрнберг
Карлсруэ
Клозе возглавил девятикратных чемпионов Германии
11 июня, 13:29
0
Дортмундская «Боруссия» арендовала игрока, чья фамилия связана с «Шальке»
3 августа 2023, 23:39
0
Фанаты едва не обрушили трибуну на матче Кубка Германии: видео, которое вызывает тревогу
7 апреля 2023, 00:21
2
Агент Дуа прокомментировал новость об интересе ЦСКА к форварду «Нюрнберга»
13 февраля 2023, 19:59
1
ЦСКА сделал предложение «Нюрнбергу» по аренде лучшего бомбардира клуба
13 февраля 2023, 15:55
4
Клозе возглавил девятикратных чемпионов Германии
11 июня, 13:29
0
Дортмундская «Боруссия» арендовала игрока, чья фамилия связана с «Шальке»
3 августа 2023, 23:39
0
Фанаты едва не обрушили трибуну на матче Кубка Германии: видео, которое вызывает тревогу
7 апреля 2023, 00:21
2
Агент Дуа прокомментировал новость об интересе ЦСКА к форварду «Нюрнберга»
13 февраля 2023, 19:59
1
ЦСКА сделал предложение «Нюрнбергу» по аренде лучшего бомбардира клуба
13 февраля 2023, 15:55
4
Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
1 ноября 2021, 08:19
0
Кубок Германии. «Байер» дома вылетел от клуба второй Бундеслиги «Карлсруэ», Лунев был в запасе
27 октября 2021, 21:39
1
Дзюбу перед матчем с «Карлсруэ» пригласили на шашлык
11 июля 2021, 17:13
19
Кержаков, Чистяков, Мостовой – в старте «Зенита» на игру с «Карлсруэ». Дзюба – в запасе
11 июля 2021, 16:43
0
«Зенит» сыграет с «Вердером», «Шальке» и «Карлсруэ» на сборе в Австрии
28 июня 2021, 08:22
1
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Последние матчи
Все
Нюрнберг
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Ганновер-96
2 : 0
29.09.2024
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Кельн
4 : 4
29.09.2024
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Магдебург
2 : 2
22.09.2024
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Нюрнберг
0 : 2
21.09.2024
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Ульм 1846
1 : 2
14.09.2024
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Ганновер-96
2 : 0
29.09.2024
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Нюрнберг
0 : 2
21.09.2024
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Ульм 1846
1 : 2
14.09.2024
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Нюрнберг
0 : 4
31.08.2024
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Дармштадт
1 : 1
25.08.2024
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Кельн
4 : 4
29.09.2024
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Магдебург
2 : 2
22.09.2024
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Карлсруэ
2 : 0
13.09.2024
Шальке-04
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Айнтрахт
1 : 2
01.09.2024
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Карлсруэ
3 : 2
23.08.2024
Эльверсберг

Нюрнберг - Карлсруэ: обзор матча 18 января 2025

Нюрнберг
18.01.2025, суббота, 00:00
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
- : -
Не начался
Карлсруэ
Матч
Личные встречи
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Комментарии
Статистика матча Нюрнберг - Карлсруэ
Всего ударов по воротам
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Красные карточки
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Угловые удары
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Количество передач
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Точность передач %
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Удары мимо ворот
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Блокированные удары
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Удары из пределов штрафной
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Удары из-за пределов штрафной
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xG (ожидаемые голы)
0
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Германия. Вторая Бундеслига
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Будущие
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
- : -
04.10.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Падерборн
- : -
04.10.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кельн
- : -
05.10.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
- : -
05.10.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
- : -
05.10.2024
Пройссен
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
- : -
04.10.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Падерборн
- : -
04.10.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кельн
- : -
05.10.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
- : -
05.10.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
- : -
05.10.2024
Пройссен
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