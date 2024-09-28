В Германии 16-летний футболист погиб, искупавшись в озере
«Бохум» сохранил место в Бундеслиге, отыгравшись после поражения 0:3
Бундеслига. «Боруссия» Д разгромила «Дармштадт» в последнем матче перед финалом ЛЧ
Ройс оформил 1+1 за тайм в последнем матче за «Боруссию» в Бундеслиге
«Боруссия Д» – «Дармштадт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2024
В Германии 16-летний футболист погиб, искупавшись в озере
«Бохум» сохранил место в Бундеслиге, отыгравшись после поражения 0:3
Кубок Германии. «Байер» разгромил другой бывший клуб Булыкина (4:0) и вышел в финал
«Байер» – «Фортуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 апреля 2024
«Байер» – «Фортуна»: прогноз на полуфинал Кубка Германии, 3 апреля
Бундеслига. «Боруссия» Д разгромила «Дармштадт» в последнем матче перед финалом ЛЧ
Ройс оформил 1+1 за тайм в последнем матче за «Боруссию» в Бундеслиге
«Боруссия Д» – «Дармштадт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2024
«Боруссия» Д – «Дармштадт 98»: прогноз на матч 34 тура немецкой Бундеслиги, 18 мая
«Дармштадт» стал 4-м клубом в топ-5 лиг, потерявшим шансы на сохранение прописки в элите