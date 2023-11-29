Ян Регенсбург

Бундеслига. «Боруссия» Д разгромила «Дармштадт» в последнем матче перед финалом ЛЧ
Ройс оформил 1+1 за тайм в последнем матче за «Боруссию» в Бундеслиге
«Боруссия Д» – «Дармштадт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2024
«Боруссия» Д – «Дармштадт 98»: прогноз на матч 34 тура немецкой Бундеслиги, 18 мая
«Дармштадт» стал 4-м клубом в топ-5 лиг, потерявшим шансы на сохранение прописки в элите
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Немецкий футболист Безушков получит российский паспорт. Им интересуются клубы РПЛ
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Кубок Германии. «Лейпциг» разгромил «Бохум», голы Джорджа и Кеннеди помогли «Регенсбургу» пройти «Кельн» и другие результаты
Бундеслига. «Боруссия» Д разгромила «Дармштадт» в последнем матче перед финалом ЛЧ
Ройс оформил 1+1 за тайм в последнем матче за «Боруссию» в Бундеслиге
«Боруссия Д» – «Дармштадт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2024
«Боруссия» Д – «Дармштадт 98»: прогноз на матч 34 тура немецкой Бундеслиги, 18 мая
«Дармштадт» стал 4-м клубом в топ-5 лиг, потерявшим шансы на сохранение прописки в элите