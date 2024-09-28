Кубок Германии. «Байер» в меньшинстве удержал победу над «Кайзерслаутерном» (1:0) и оформил золотой дубль

Бундеслига. «Боруссия» Д разгромила «Дармштадт» в последнем матче перед финалом ЛЧ

Ройс оформил 1+1 за тайм в последнем матче за «Боруссию» в Бундеслиге