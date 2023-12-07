«Дармштадт» стал 4-м клубом в топ-5 лиг, потерявшим шансы на сохранение прописки в элите

Ройс оформил 1+1 за тайм в последнем матче за «Боруссию» в Бундеслиге

Бундеслига. «Боруссия» Д разгромила «Дармштадт» в последнем матче перед финалом ЛЧ

Сенсационная замена в Германии: клуб выпустил крутого блогера. И он забил!

Только один победитель ЛЧ выступает сейчас не в высшем дивизионе

Хаджикадунич ушел из «Ростова» в немецкий клуб

Сазонов может перейти из «Динамо» в «Гамбург»