«Локомотив» ведет переговоры о покупке лучшего бомбардира «Шальке»

«РБ Лейпциг» подписал 18-летнего хавбека, на которого претендовала «Бавария»

Кубок Германии. «Байер» в меньшинстве удержал победу над «Кайзерслаутерном» (1:0) и оформил золотой дубль