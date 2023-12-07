«Штутгарт» сохранил прописку в Бундеслиге, забив «Гамбургу» 6 голов в 2 матчах

Сазонов может перейти из «Динамо» в «Гамбург»

Хаджикадунич ушел из «Ростова» в немецкий клуб

Только один победитель ЛЧ выступает сейчас не в высшем дивизионе

Сенсационная замена в Германии: клуб выпустил крутого блогера. И он забил!

Определились пары 1/8 финала Кубка Германии

Кубок Германии. «Байер» дома вылетел от клуба второй Бундеслиги «Карлсруэ», Лунев был в запасе

Дзюбу перед матчем с «Карлсруэ» пригласили на шашлык

Кержаков, Чистяков, Мостовой – в старте «Зенита» на игру с «Карлсруэ». Дзюба – в запасе