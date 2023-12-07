Сенсационная замена в Германии: клуб выпустил крутого блогера. И он забил!
Только один победитель ЛЧ выступает сейчас не в высшем дивизионе
Хаджикадунич ушел из «Ростова» в немецкий клуб
Сазонов может перейти из «Динамо» в «Гамбург»
«Штутгарт» сохранил прописку в Бундеслиге, забив «Гамбургу» 6 голов в 2 матчах
Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
Кубок Германии. «Байер» дома вылетел от клуба второй Бундеслиги «Карлсруэ», Лунев был в запасе
Дзюбу перед матчем с «Карлсруэ» пригласили на шашлык
Кержаков, Чистяков, Мостовой – в старте «Зенита» на игру с «Карлсруэ». Дзюба – в запасе
«Зенит» сыграет с «Вердером», «Шальке» и «Карлсруэ» на сборе в Австрии
Сенсационная замена в Германии: клуб выпустил крутого блогера. И он забил!
Только один победитель ЛЧ выступает сейчас не в высшем дивизионе
Хаджикадунич ушел из «Ростова» в немецкий клуб
Сазонов может перейти из «Динамо» в «Гамбург»
«Штутгарт» сохранил прописку в Бундеслиге, забив «Гамбургу» 6 голов в 2 матчах