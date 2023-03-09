Определился второй клуб, который вылетел из Бундеслиги
Бундеслига. «Бавария» обыграла «Кельн»
«Бавария» – «Кельн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
«Бавария» – «Кельн»: прогноз на матч 29 тура немецкой Бундеслиги,13 апреля
«Кельн» – «Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2024
Определился второй клуб, который вылетел из Бундеслиги
Бундеслига. «Бавария» обыграла «Кельн»
«Бавария» – «Кельн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
«Бавария» – «Кельн»: прогноз на матч 29 тура немецкой Бундеслиги,13 апреля
«Кельн» – «Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2024
Ондуа станцевал под песни Хабиба и группы «Блестящие»
Камерунец Ондуа, игравший с флагом России на ЧМ-2022, входит в шорт-лист клуба РПЛ
«Типичная русофобия, дискриминация по национальному признаку». Депутат Свищев – о проблемах Ондуа в «Ганновере»
В «Ганновере» объяснили, почему россиянин Ондуа не играет за клуб
В Германии раскрыли причину конфликта россиянина Ондуа с «Ганновером»