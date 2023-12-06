Клозе возглавил девятикратных чемпионов Германии
Кубок Германии. «Байер» вышел в 1/4 финала, «Айнтрахт» вылетел от команды из 3-й Бундеслиги
Дортмундская «Боруссия» арендовала игрока, чья фамилия связана с «Шальке»
Производитель медицинской марихуаны стал спонсором клуба второй Бундеслиги
Фанаты едва не обрушили трибуну на матче Кубка Германии: видео, которое вызывает тревогу
Кубок Германии. «Байер» вышел в 1/4 финала, «Айнтрахт» вылетел от команды из 3-й Бундеслиги
Производитель медицинской марихуаны стал спонсором клуба второй Бундеслиги
Защитник «Штутгарта» забил самый дальний автогол в истории Кубка Германии
«Я на 100% перерос этот клуб». Жиров собирается покинуть «Зандхаузен»
«Падерборн» арендовал Адеми у «Химок»
Клозе возглавил девятикратных чемпионов Германии
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Фанаты едва не обрушили трибуну на матче Кубка Германии: видео, которое вызывает тревогу
Агент Дуа прокомментировал новость об интересе ЦСКА к форварду «Нюрнберга»
ЦСКА сделал предложение «Нюрнбергу» по аренде лучшего бомбардира клуба