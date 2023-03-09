Ганновер-96

«Дармштадт» стал 4-м клубом в топ-5 лиг, потерявшим шансы на сохранение прописки в элите

Ройс оформил 1+1 за тайм в последнем матче за «Боруссию» в Бундеслиге

Бундеслига. «Боруссия» Д разгромила «Дармштадт» в последнем матче перед финалом ЛЧ

Ондуа станцевал под песни Хабиба и группы «Блестящие»

Камерунец Ондуа, игравший с флагом России на ЧМ-2022, входит в шорт-лист клуба РПЛ

«Типичная русофобия, дискриминация по национальному признаку». Депутат Свищев – о проблемах Ондуа в «Ганновере»

В «Ганновере» объяснили, почему россиянин Ондуа не играет за клуб