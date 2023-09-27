Яркий протест ультрас «Баварии» в Кубке Германии: забросали все поле теннисными мячами
Кубок Германии. «Бавария» разгромила «Пройссен» (4:0) из третьей лиги
«Пройссен» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2023
Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
Кубок Германии. «Байер» дома вылетел от клуба второй Бундеслиги «Карлсруэ», Лунев был в запасе
Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
Кубок Германии. «Байер» дома вылетел от клуба второй Бундеслиги «Карлсруэ», Лунев был в запасе
Дзюбу перед матчем с «Карлсруэ» пригласили на шашлык
Кержаков, Чистяков, Мостовой – в старте «Зенита» на игру с «Карлсруэ». Дзюба – в запасе
«Зенит» сыграет с «Вердером», «Шальке» и «Карлсруэ» на сборе в Австрии
Яркий протест ультрас «Баварии» в Кубке Германии: забросали все поле теннисными мячами
Кубок Германии. «Бавария» разгромила «Пройссен» (4:0) из третьей лиги
«Пройссен» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2023