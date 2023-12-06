В Германии 16-летний футболист погиб, искупавшись в озере
«Бохум» сохранил место в Бундеслиге, отыгравшись после поражения 0:3
Кубок Германии. «Байер» разгромил другой бывший клуб Булыкина (4:0) и вышел в финал
«Байер» – «Фортуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 апреля 2024
«Байер» – «Фортуна»: прогноз на полуфинал Кубка Германии, 3 апреля
В Германии 16-летний футболист погиб, искупавшись в озере
«Бохум» сохранил место в Бундеслиге, отыгравшись после поражения 0:3
Кубок Германии. «Байер» разгромил другой бывший клуб Булыкина (4:0) и вышел в финал
«Байер» – «Фортуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 апреля 2024
«Байер» – «Фортуна»: прогноз на полуфинал Кубка Германии, 3 апреля
Кубок Германии. «Байер» вышел в 1/4 финала, «Айнтрахт» вылетел от команды из 3-й Бундеслиги
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