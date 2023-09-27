В Германии 16-летний футболист погиб, искупавшись в озере
«Бохум» сохранил место в Бундеслиге, отыгравшись после поражения 0:3
Кубок Германии. «Байер» разгромил другой бывший клуб Булыкина (4:0) и вышел в финал
«Байер» – «Фортуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 апреля 2024
«Байер» – «Фортуна»: прогноз на полуфинал Кубка Германии, 3 апреля
Яркий протест ультрас «Баварии» в Кубке Германии: забросали все поле теннисными мячами
Кубок Германии. «Бавария» разгромила «Пройссен» (4:0) из третьей лиги
«Пройссен» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2023
В Германии 16-летний футболист погиб, искупавшись в озере
«Бохум» сохранил место в Бундеслиге, отыгравшись после поражения 0:3
Кубок Германии. «Байер» разгромил другой бывший клуб Булыкина (4:0) и вышел в финал
«Байер» – «Фортуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 апреля 2024
«Байер» – «Фортуна»: прогноз на полуфинал Кубка Германии, 3 апреля