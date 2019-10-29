Кубок Германии. «Бавария» обыграла «Ульм» (4:0), у 34-летнего Мюллера 2+1
Обзор матча «Ульм 1846» – «Бавария» голы и лучшие моменты (Видео)
«Ульм 1846» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2024
«Локомотив» ведет переговоры о покупке лучшего бомбардира «Шальке»
«РБ Лейпциг» подписал 18-летнего хавбека, на которого претендовала «Бавария»
Кубок Германии. «Бавария» обыграла «Ульм» (4:0), у 34-летнего Мюллера 2+1
Обзор матча «Ульм 1846» – «Бавария» голы и лучшие моменты (Видео)
«Ульм 1846» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2024
Sport24: Гогуа пропустит матч с «Уфой» из-за остаточной травмы задней поверхности бедра
Жеребьевка Кубка Африки-2019. Камерун и Гана попали в одну группу, Египет сыграет с ДР Конго, Угандой и Зимбабве
«Локомотив» ведет переговоры о покупке лучшего бомбардира «Шальке»
«РБ Лейпциг» подписал 18-летнего хавбека, на которого претендовала «Бавария»
«Шальке» грозит потеря профессионального статуса из-за долгов – ранее клуб отказался от денег «Газпрома»
«Локомотив» близок к покупке экс-игрока «Зенита» и «Шальке»: известна сумма трансфера
«Хоффенхайм» оригинально презентовал игрока, который в прошлом сезоне сломал угловой флаг на стадионе клуба