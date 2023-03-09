Ондуа станцевал под песни Хабиба и группы «Блестящие»
Камерунец Ондуа, игравший с флагом России на ЧМ-2022, входит в шорт-лист клуба РПЛ
«Типичная русофобия, дискриминация по национальному признаку». Депутат Свищев – о проблемах Ондуа в «Ганновере»
В «Ганновере» объяснили, почему россиянин Ондуа не играет за клуб
В Германии раскрыли причину конфликта россиянина Ондуа с «Ганновером»
Кубок Германии. Ярмоленко помог «Боруссии» разгромить «Магдебург» и другие результаты
Болельщики дрезденского «Динамо» накрыли трибуны гиганстким баннером
Ондуа станцевал под песни Хабиба и группы «Блестящие»
Камерунец Ондуа, игравший с флагом России на ЧМ-2022, входит в шорт-лист клуба РПЛ
«Типичная русофобия, дискриминация по национальному признаку». Депутат Свищев – о проблемах Ондуа в «Ганновере»
В «Ганновере» объяснили, почему россиянин Ондуа не играет за клуб
В Германии раскрыли причину конфликта россиянина Ондуа с «Ганновером»