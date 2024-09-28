В Германии 16-летний футболист погиб, искупавшись в озере

«Бохум» сохранил место в Бундеслиге, отыгравшись после поражения 0:3

Кубок Германии. «Байер» в меньшинстве удержал победу над «Кайзерслаутерном» (1:0) и оформил золотой дубль